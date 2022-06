Djibouti: Les services du FMI achèvent leur visite à Djibouti

document

Washington, DC : Une équipe du Fonds monétaire international (FMI), dirigée par Brett Rayner, s'est rendue à Djibouti du 12 au 16 juin. Les discussions ont porté sur l'évolution économique récente, les perspectives et les progrès des principales réformes. A la fin de la mission, M. Rayner a fait la déclaration suivante :

"Suite à une série de chocs externes, la reprise économique à Djibouti apparaît inégale. Alors que l'économie a rebondi après les perturbations liées à la pandémie avec une croissance de près de 5 % en 2021, l'activité portuaire reste faible en raison du conflit en Éthiopie et des perturbations commerciales en Chine. En même temps, la hausse des prix des produits de base exerce une pression supplémentaire sur la balance des paiements et les réserves ont connu une baisse sensible au cours de l'année écoulée. La hausse des prix alimentaires mondiaux a également exercé une pression sur l'inflation, affectant négativement le pouvoir d'achat de la population. La croissance en 2022 dépendra de la reprise de l'activité portuaire et est provisoirement prévue à 3½ %.

"La hausse des prix du carburant a ajouté de la pression sur un budget déjà tendu. Le service de la dette devrait tripler cette année pour atteindre près de 5 % du PIB après l'expiration de la ISSD. Entre-temps, les autorités ont maintenu fixes les prix intérieurs des carburants face à la hausse des prix mondiaux. En conséquence, les recettes fiscales devraient fortement se contracter. La mission a conseillé aux autorités de créer un espace budgétaire pour soutenir les ménages vulnérables confrontés à la hausse des prix en ciblant les subventions aux carburants et de renforcer les programmes de transferts monétaires. La mission a également encouragé les autorités à revoir d'urgence des mesures supplémentaires, notamment la mobilisation des recettes intérieures et la poursuite des réformes de la gestion des finances publiques et de la gouvernance, afin de créer un espace pour de nouvelles dépenses sociales et de rétablir la viabilité de la dette.

"L'équipe de la mission tient à remercier les autorités pour la chaleureuse hospitalité et les discussions productives, et elle attend avec impatience la poursuite d'un engagement étroit."