Sénégal: Le pays vu comme un vivier possible du gardien du futur

Dakar — Le Sénégal pourrait être avec l'Amérique du Nord la terre d'origine du prototype du gardien du futur maîtrisant le jeu aux pieds, a prédit l'ancien coach des gardiens de but de Chelsea (élite anglaise), le Français Christophe Lollichon.

Le portier du futur, appelé à être un gardien-joueur après la période du gardien de but, "pourrait venir d'Amérique du nord avec sa culture des sports de balle et des morphologies intéressantes", a-t-il dit dans une interview parue dans le numéro du quotidien sportif français L'Equipe daté de ce vendredi.

"Ils ont lancé un énorme programme de formation des jeunes et ils sortent de leur esprit analytique pour aller vers le vécu du jeu", a ajouté Lollichon, parlant des acteurs du football d'Amérique du Nord.

La terre d'origine de ce prototype de gardien "peut être aussi le Sénégal, et je ne dis pas ça seulement par rapport à Edouard (Mendy, actuel gardien des Blues), c'est une terre de gardiens avec des géants de partout", a dit le technicien français, resté dans l'encadrement de Chelsea de 2007 à 2022.

Le Sénégal a compté sur de grands gardiens dans son histoire dont Cheikh Seck et Tony Sylva, avant de connaître un manque dans ce domaine, jusqu'à l'avènement récent d'un trio de gardiens de but jugés de très haut niveau et présent à la CAN 2021 au Cameroun.

Avant la titularisation de Mendy qui a contracté le Covid-19 en début de CAN, Aliou Cissé a porté sa confiance sur Seyni Dieng, gardien de but des Queens Park Rangers (D2 anglaise) qui a assuré un brillant intérim lors des deux premiers matchs contre le Zimbabwe (1-0) et la Guinée (0-0).

Alfred Gomis, numéro 1 de Rennes (Ligue 1 française), fait partie de ce trio présent au Cameroun lors de la phase finale de la CAN remportée par le Sénégal contre l'Egypte aux tirs au but.