Gabon: Sambas professionnel - La huitième édition du 27 juin au 02 juillet 2022 à Libreville

La huitième édition des Sambas professionnels s'annonce. Les promoteurs de cet événement ont animé un point de presse ce mercredi 15 juin 2022 au complexe privé Michel Dirat. Occasion pour l'initiatrice de ce projet, Josiane Matene, de présenter à la presse, le déroulé de cette énième édition, tout en rendant hommage à Amobé Mévégué.

En prélude à la 8ème édition des Sambas professionnels qui auront lieu 27 juin au 02 juillet 2022 au complexe scolaire privé Michel Dirat à Libreville, les promoteurs de ce rendez-vous du donner et du recevoir ont livré à la presse, le déroulé de cette grande messe du savoir. Ce rendez-vous du donner et du recevoir est une occasion pour Josiane Matene et les siens, de montrer l'impact positif des Sambas Professionnels sur la jeunesse gabonaise et montrer les ambitions à longue terme.

Présent à ce point de presse, Jean Claude Mpaka, acteur du cinéma gabonais, apprécie cette initiative à sa juste valeur.Il va d'ailleurs déclarer que : "Les oeuvres d'aujourd'hui doivent être une lumière pour les jeunes de demain ".

Josiane Matene a rappelé à des fins utiles que " Les Sambas Professionnels, initiés et réalisés depuis 2014 au Gabon par 3MJ Consulting et l'ONG Sambas-Labs, est le rendez-vous majeur du donner et du recevoir à l'endroit de différents publics avec un accent particulier sur les personnes vulnérables.

Il est également porteur de valeurs humaine, de travail, d'excellence, de mérite, de partage et de diversité culturelle en tenant compte des activités fondamentales et des besoins de formation des entreprises.

Notre association à travers nos ateliers permet aux participants qui y prennent part, de redynamiser leurs compétences pour leur insertion professionnelle ou de renforcer leurs capacités professionnelles. Nous prévenons aussi des dangers liés au travail grâce à notre atelier sur les premiers secours et permettons à la jeunesse et aux personnes vivants avec un handicap de croire en eux via l'atelier sur le développement personnel.

Il y aura 11 ateliers à savoir : Culture / Théâtre : La scène comme poétique ; Sante / Entreprenariat : Les opportunités entrepreneuriales dans le domaine médical en Afrique ; Média et Journaliste : Techniques journalistes et Déontologie ; Entrepreneuriat : Comment passer du business à une entreprise et comment vivre tout De l'intérieur vers l'extérieur ; Audiovisuel : Production TV, Web et Photos. Les Sambas Professionnels, c'est aussi la rencontre d'un réseau d'experts variés dans des secteurs d'avenir en phase avec les objectifs de diversification économique au Gabon.