Congo-Brazzaville: Ecole nationale de Génie travaux - Renouvellement de la convention entre la France et le Congo

Charles Richard Mondjo, ministre congolais chargé de la Défense nationale, et François Barateau, ambassadeur de France au Congo, ont signé, le 16 juin à Brazzaville, une convention de partenariat qui lie les deux Etats au fonctionnement de l'Ecole nationale à vocation régionale Génie travaux (ENVR).

" J'ai eu le plaisir de signer cette convention ; ce n'est pas une nouvelle, il s'agit de la mise à jour, parce que les choses changent, les règlements changent, les lois fondatrices changent. Donc, il s'agit assez régulièrement de mettre à jour les textes pour que la base légale de notre coopération soit tout à fait exemplaire, ne souffre pas d'aspérités ", a signifié François Barateau, à l'issue de la cérémonie de signature du texte. Il a ajouté que c'était une nécessaire mise à jour qui donne aux deux parties l'occasion de réaffirmer leur engagement au côté de l'ENVR, qui est un très bel exemple de coopération.

Parlant des termes exacts de cet accord, le colonel Rémy Cazenave Lavie, l'attaché de défense, chef de mission de coopération et de défense près l'ambassade de France au Congo, a souligné que cette convention a été établie entre les deux Etats de façon à définir, d'une part, les objectifs de l'ENVR et, d'autre part, répartir les efforts financiers, matériels et humains qui sont à consacrer à la fois par le ministère de la Défense congolaise et le ministère des Armées françaises avec la direction de la Coopération, de la Sécurité et de la Défense qui relève du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères.

Inaugurée en octobre 2009, rappelons-le, l'ENVR est un établissement public à caractère administratif de formation professionnelle. Elle a rejoint un réseau très fort de seize écoles déjà installées sur le continent. De même, ce fleuron de formation des Forces armées congolaises est un fruit de la coopération franco-congolaise.