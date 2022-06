Congo-Brazzaville: Vie associative - L'ACPJST s'engage à promouvoir des jeux et sports traditionnels

L'Association congolaise pour la promotion des jeux et sports traditionnels (ACPJST), que préside Gorgon Lembé, a prôné, le 15 juin à Brazzaville, de travailler davantage pour l'élévation du patrimoine culturel immatériel qui représente un défi pour le développement futur des sociétés.

Les membres de l'ACPJST ont mis en place, à l'issue de leur première assemblée générale, les instances dirigeantes et adopté les textes fondamentaux de cette organisation. L'universitaire Gorgon Lembé a été présenté aux membres pour sa désignation par l'association africaine des jeux et sports traditionnels (AAJST), en qualité de président de l'ACPJST. L'enseignant à l'Université Marien-Ngouabi, Gorgon Lembé, est membre de deux réseaux, l'un africain et l'autre mondial, en charge de la valorisation des jeux et sports traditionnels.

" L'ACPJST qui vient de naître est apolitique, à valeur culturelle et scientifique, qui voudrait poser les bases d'une société savante. Elle a pour but de remettre sur la sellette les activités physiques traditionnelles de notre pays, de les vulgariser et les pratiquer dans une logique de préservation et de sauvegarde de la culture ancestrale, comme patrimoine culturel immatériel ", a indiqué Gorgon Lembé.

Les jeux et sports traditionnels encouragent également le développement du dialogue interculturel et de la paix, renforcent l'engagement de la jeunesse et promeuvent une pratique éthique du sport. Ailleurs dans les autres pays d'Afrique ou du monde, la commémoration des formes indigènes et traditionnelles des sports ainsi que des jeux, qui puisent aux origines de plusieurs communautés, est une caractéristique grandissante de la culture contemporaine.

" Les jeux et sports traditionnels sont une composante de la diversité du patrimoine universel. Ils sont issus d'une identité régionale ou locale et sont encadrés par des règles acceptées. Et, investir d'un caractère populaire tant dans leur pratique que dans leur organisation et leur pratique est bénéfique pour la santé tous ", a expliqué le président de l'ACPJST.

En effet, la sauvegarde et la promotion des jeux et sports traditionnels permettent la construction de ponts entre les âges et les cultures, favorisent la compréhension des pratiques culturelles, sociétales et sportives contemporaines et devancent leurs évolutions futures. Les jeux et sports traditionnels offrent aux gouvernements, aux communautés et aux individus la chance d'exprimer leur fierté et richesse culturelle.

" La diversité de l'éducation physique, de l'activité physique et du sport est un élément de leur valeur et de leur attrait. Les jeux, danses et sports traditionnels et autochtones, ainsi que leurs formes modernes et nouvelles, sont l'expression de la richesse du patrimoine culturel et doivent être protégés et promus ", a commenté Gorgon Lembe.

Enfin, l'importance de ce patrimoine culturel immatériel repose notamment dans les dialogues intergénérationnels et interculturels qui maintiennent ces pratiques traditionnelles en vie auprès des communautés. Renforcer le dialogue interculturel et promouvoir des valeurs éthiques par les jeux et sports traditionnels créent un terreau fertile pour l'engagement de la jeunesse et le développement de la paix entre les communautés et au sein de ces dernières.

Signalons qu'un jeu est un exercice de loisirs et ses règles préétablies peuvent être modifiées par les participants eux-mêmes. Le sport est une activité physique institutionnalisée, avec des loisirs ou des professionnels et dont les règles sont définies par les institutions de réglementation.