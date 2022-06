Congo-Kinshasa: Environnement - Lancement à Kinshasa de la campagne " Bopeto na kelasi "

Le Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef) a lancé, dans l'enceinte du lycée Sainte Germaine de N'Djili, à Kinshasa, la campagne destinée à sensibiliser environ cent quatre-vingt mille écoliers avant les grandes vacances, afin de poser des actes clés en vue de protéger la planète contre les conséquences néfastes du changement climatique.

La campagne s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l'enfant africain, le 16 juin de chaque année. Elle vise à sensibiliser les enfants à la gestion des déchets dans les établissements scolaires et au sein des ménages ainsi qu'à impulser un esprit d'entrepreneuriat aux adolescents dans le recyclage des déchets dès l'année prochaine.

Il s'agit d'un projet initié par deux jeunes ambassadeurs climat de l'Unicef, à savoir Ketsia et Emmanuel qui s'engagent à sensibiliser cinq cents élèves dans vingt-quatre communes de Kinshasa.

Dans son mot pour la circonstance, la représentante de l'Unicef en charge de la communication, Sylvie Nsona, a fait savoir que les changements climatiques et la dégradation de la biodiversité menacent directement la capacité des enfants à survivre, à grandir et à s'épanouir. Les inondations et les érosions, a-t-elle dit, endommagent fréquemment les infrastructures d'eau et d'assainissement et interrompent les services, propageant ainsi les maladies hydriques, notamment le choléra et le paludisme, auxquelles les enfants sont particulièrement vulnérables.

" Plus de 90% des maladies liées au climat touchent les enfants de moins de cinq ans. La forte croissance démographique est un autre facteur qui exacerbe la vulnérabilité des populations au changement climatique ", a-t-elle indiqué. Elle a ajouté qu'en ce jour consacré aux enfants, son institution a décidé d'accompagner la proposition de ces deux jeunes ambassadeurs climat, avant de poursuivre que Ketsia et Emmanuel sont engagés sur les questions climatiques et sont également formés sur les droits de l'enfant.

Sylvie Nsona a, par ailleurs, souligné que ces jeunes ambassadeurs accompagnent l'Unicef dans la mise en œuvre de la campagne de plaidoyer et d'initiatives en faveur du climat et de l'environnement afin d'inspirer d'autres jeunes à agir pour rendre le monde meilleur et garantir le respect des droits de chaque enfant.

Dans son plaidoyer, le jeune ambassadeur Emmanuel, au nom des enfants congolais, a demandé au gouverneur de la ville de Kinshasa d'être leur premier allié de ce projet et collaborer étroitement pour sa réussite.

Il a également invité la commissaire provinciale de l'Environnement de les accompagner dans chacune des étapes de ce projet. Emmanuel a, en outre, suggéré au ministre de l'Education de faciliter la mise en œuvre de ce projet en signant une circulaire sur la gestion des déchets et la protection de l'environnement dans les écoles de Kinshasa. Il a, enfin, recommandé à l'Unicef de continuer d'appuyer ce projet afin de l'étendre dans toutes les écoles du pays.

Pour lier l'utile à l'agréable, d'une manière symbolique, des poubelles ont été remises aux représentants du lycée Sainte Germaine, des différents districts et des provinces éducationnelles de Kinshasa.

Il sied de retenir que la Journée de l'enfant africain pour cette édition 2022 a eu pour thème " Parce que nous n'avons qu'une terre, je m'engage à la protéger avec mes condisciples à l'école ".