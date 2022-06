Afrique: Environnement - Le pays abritera la Semaine africaine du climat

Le Gabon accueillera, du 29 août au 1er septembre, la Semaine africaine du climat, une conférence organisée sur chaque continent par l'Organisationdes Nations unies (ONU) pour préparer la COP 27 afin de " résoudre les défis urgents " du changement climatique.

La rencontre se tiendra dans la capitale Libreville et a pour objectif de " s'attaquer aux inégalités sociales et d'investir dans un développement qui est bon pour l'humanité et la nature ", selon un communiqué, daté du 16 juin, de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques ou ONU-Climat.

Le continent est confronté à des épisodes climatiques extrêmes. La Corne de l'Afrique est notamment frappée par une sécheresse menaçant de famine des dizaines de millions d'habitants.

Les effets du changement climatique ont fait perdre 20% de croissance aux pays les plus exposés depuis l'an 2000, selon une étude réalisée pour Climate vulnerable forum, un groupe de cinquante-cinq pays d'Afrique, d'Asie-Pacifique, d'Amérique latine et des Caraïbes.

" La réunion rassemblera les parties prenantes en vue d'une collaboration régionale, ouvrant un espace pour faire face aux risques partagés et saisir les opportunités communes. En travaillant ensemble, les gouvernements, les dirigeants du secteur privé, les organisations de développement, les jeunes et la société civile peuvent trouver un terrain d'entente et agir dans un but commun ", explique l'ONU.

Ce sera également l'occasion pour les parties prenantes de partager leurs actions en cours afin de réduire les impacts climatiques et de construire des communautés résilientes, apprend-on.

Et " pour le Gabon, cette Semaine africaine du climat est l'occasion de faire avancer la mise en œuvre du Pacte de Glasgow pour le climat et l'Accord de Paris, et de positionner les pays africains comme des leaders dans la réponse mondiale au changement climatique. Cette Semaine africaine du climat peut émerger comme un catalyseur de l'action climatique mondiale, car les gouvernements et les parties prenantes abordent ensemble les questions climatiques ", a indiqué Tanguy Gahouma, conseiller spécial du président du Gabon et secrétaire permanent du Conseil national climat.

Une étape clé pour la COP 27

La Semaine africaine du climat 2022, selon l'ONU, sera aussi une étape clé pour la COP 27, la Conférence des Nations unies sur les changements climatiques, qui se tiendra en Égypte, en novembre prochain.

Le choix du Gabon pour accueillir cet événement africain n'est pas fortuit, le pays étant engagé depuis plusieurs années dans la lutte contre les changements climatiques et n'a de cesse de mettre en place des stratégies visant à protéger l'environnement et ses forêts. Cet engagement du Gabon en faveur du climat a été renforcé en 2021 par l'adoption d'une loi en faveur de la lutte contre les changements climatiques.

" C'est la reconnaissance du rôle décisif joué par notre pays dans la lutte contre les dérèglements climatiques. Il n'y a pas de fatalité. Le temps est à l'action ! ", a tweeté le président gabonais, Ali Bongo. Ondimba.

Par ailleurs, les efforts du Gabon pour cette cause lui ont déjà valu plusieurs récompenses au niveau international. En juin 2021, il a été le premier pays africain à être récompensé d'environ 9,3 milliards de FCFA pour les efforts continus déployés entre 2016 et 2017 afin de réduire les émissions de CO2 par la préservation de son couvert forestier. Le financement a été accordé dans le cadre de l'Initiative pour les forêts d'Afrique centrale, gérée par l'ONU.

Et Libreville, souvent citée pour son combat en faveur de la biodiversité, plaide pour l'instauration dans le monde de "crédits biodiversité" sur le modèle des crédits carbone.

En rappel, l'édition 2021 de la Semaine africaine du climat, en Ouganda, avait rassemblé 4 500 participants, notamment des représentants des gouvernements, des chefs d'entreprise et des membres de la société civile.