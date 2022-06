Afrique: Championnats d'Afrique d'athlétisme - Natacha Ngoye passe à côté d'une médaille

Qualifiée pour la finale des 200 m, Natacha Ngoye Akambi a manqué l'occasion d' offrir au Congo une médaille lors des championnats d'Afrique d'athlétisme qui se sont déroulés du 8 au 12 juin, à Saint Pierre (Ile Maurice).

Avec un chrono de 24.45, la sprinteuse congolaise n'a pas fait de miracle puisqu'elle a terminé à la 8e place au terme de l'épreuve dominée par la Nigérienne Aminatou Seyni Moumouni (23.04). La Kényane Imalia Maximilla (23.43) a remporté la médaille de bronze puis la Zambienne Njobvu Rhoda (23.51) a complété le podium.

Natacha Ngoye Akamabi était la seule athlète qui a défendu le drapeau tricolore au cours de cette compétition. L'athlète a donné le meilleur d'elle-même jusqu'à ce qu' un claquage au mollet droit a brisé son rêve; elle qui avait également atteint les demi-finales des 100 m dames.

Vingt-deux pays ont obtenu au moins une médaille. Le Congo, dont une préparation optimale a fait défaut, n'y figure pas . Le tableau des médailles place le Kenya en tête avec vingt-trois dont dix en or, cinq en argent et huit en bronze. L'Afrique du Sud le talonne avec trente-six médailles (neuf en or, treize en argent et quatorze en bronze) suivie du Nigeria onze médailles (cinq en or, trois en argent et trois en bronze) puis l'Algérie avec neuf médailles (cinq en or, trois en argent et une en bronze) et l'Ethiopie, quatorze médailles (quatre en or, six en argent et quatre en bronze)