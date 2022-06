Congo-Brazzaville: Comic Salon - La bande dessinée congolaise participe à la biennale d'Erlangen

Thembo Kash est le chef de file des bédéistes exposant au 20e Salon international de la bande dessinée, centre d'intérêt de la ville de Bavière, en Allemagne, du 16 au 19 juin, commissariés par le duo Lydia Schellhammer/Christ Mukenge.

Pour Kash Thembo, la République démocratique du Congo est sans aucun doute " dignement représentée " au Comic Salon d'Erlangen qui a ouvert ses portes le 16 juin. En soirée, le bédéiste, ravi de prendre part à la biennale, a confirmé au "Courrier de Kinshasa" la participation de dix Congolais. " J'ai conduit une délégation venue de Kinshasa à la 20e édition du plus grand festival de bande dessinée d'Allemagne ", a-t-il dit. Et de préciser :

" Du côté des bédéistes, il y a Judith Kalwaji, Santa Kakese, Papa Mfumu'Eto 1er, Yann Kumbozi et Al'Mata (résidant en France). Jean Kamba, un théoricien de l'art et chercheur ainsi que le scénariste et éditeur de fanzines Rocky Kashama, nous accompagnent ". Par ailleurs, a-t-il renchéri, " Il manque néanmoins Barly Baruti qui est présentement à Kinshasa et Tetshim de Lubumbashi. Empêchés, ils sont représentés ici à Erlangen par leurs œuvres qui font partie de l'exposition ".

La délégation congolaise en Allemagne fait partie des artistes venus des quatre coins du globe, près de 450, réunis au 20e Salon international de la bande dessinée, le deuxième d'Europe après celui d'Angoulême, en France. Dès l'ouverture, Kash Thembo et ses pairs ont marqué leur présence à l'événement qui prend fin le 19 juin. Il a confié avoir pris plaisir à proposer des croquis de certains de ses personnages, notamment la belle Lola de "Jungle urbaine", sa première bande dessinée personnelle parue chez L'Harmattan. Mais il a aussi procédé à des dédicaces d'albums à l'instar de "Mbote Kinshasa !", adaptation du court métrage "Debout Kinshasa !", les Tome 1 et 2 de "Vanity" scénarisés par le Belge André-Paul Duchâteau.

Outre les auteurs invités, journalistes spécialisés, chercheurs en bandes dessinées, collectionneurs et éditeurs participent également à la biennale d'Erlangen. La scène de la bande dessinée, son univers et ses contours seront décryptés à l'occasion de la cinquantaine de conférences, présentations et discussions qui se tiendront les quatre jours du salon.

Des contacts personnels sont établis avec les artistes et le public lors des séances de dédicaces des albums et autres ouvrages illustrés. Des échanges possibles au moment de la visite des stands d'expositions mais aussi, les visiteurs auront le privilège d'assister à des réalisations de dessin grandeur nature. Les dessinateurs, à l'instar de Kash qui l'a fait jeudi, vont croquer sur place et même offrir des formations de dessin à l'occasion.

Notons que le duo germano-congolais Lydia Schellhammer/Christ Mukenge, en séjour en Allemagne, assure le commissariat de l'exposition de la République démocratique du Congo au Comic Salon 2022. Le Salon international de la bande dessinée d'Erlangen est normalement organisé tous les deux ans depuis quarante ans. Mais suite à la covid-19, en 2020, la biennale n'avait pas pu se tenir comme prévu, d'où le report de la 20e édition à cette année.