Sénégal: Coupe du Monde 2022 - Patrick Vieira optimiste pour le Sénégal

Alfred ZIKPI

Le technicien français Patrick Vieira s'est exprimé sur la participation du Sénégal à la Coupe du Monde Qatar 2022. L'entraîneur de Crystal Palace s'est montré confiant pour une belle prestation des hommes d'Aliou Cissé.

De victoire en victoire, l'équipe nationale du Sénégal ne cesse de séduire de par sa prestance on ne peut plus affriolante. Si le Sénégal a pu remporter la dernière CAN organisée au Cameroun, la bande à Sadio Mané s'est également qualifiée pour le prochain Mondial. Tout ceci grâce à un effectif de qualité dont dispose le sélectionneur des Lions de la Teranga.

Invité à donner son point de vue sur la participation du Sénégal à la Coupe du Monde Qatar 2022, Patrick Vieira se veut confiant vu les récentes performances et la qualité des Lions.

" Tout le monde s'attend que le Sénégal continue sur sa lancée et fasse une bonne Coupe du Monde. Après avoir gagné la Coupe d'Afrique, il a confirmé dans les éliminatoires et maintenant il faut le démontrer à l'international. Je pense que le Sénégal, avec l'effectif, les joueurs qui composent cette équipe, peut faire une bonne Coupe du Monde et doit le faire. Je ne sais pas jusqu'à où peut aller le Sénégal. Tout dépendra de la préparation. C'est de savoir comment les joueurs vont arriver dans la compétition, le travail qui va être mis en place. Mais le talent est là, le sérieux est là. Avec un peu de réussite, ça peut aller ", a déclaré l'ex-international français.