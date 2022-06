Afrique: LDC - Finale - Rodrygo tacle Salah, " Il faut être comme Cristiano Ronaldo "

Elmut PINTO

Rodrygo Goes révèle que les déclarations de " vengeance " de Mohamed Salah ont motivé l'équipe du Real Madrid avant la finale de la Ligue des champions de cette année. Pour le Brésilien, le joueur de Liverpool a voulu ressembler sans succès à Cristiano Ronaldo.

Après avoir remporté la demi-finale contre Villarreal, l'attaquant des Reds a révélé qu'il préférerait jouer en finale contre les Madrilènes plutôt que Manchester City. Des propos qui ont été vus à Madrid comme un chiffon rouge pour un taureau. " Après la finale, nous avons fait une haie d'honneur aux joueurs de Liverpool. Lorsque Salah est passé la tête baissée un peu tristement, Modric lui a dit : " Merci, meilleure chance la prochaine fois. ", révèle Rodrygo dans le podcast YouTube Podpah.

" Nous avions entendu ses déclarations, oui. Quand quelqu'un vous provoque, parfois il ne s'agit même pas de gagner. Vous voulez surtout gagner pour pouvoir vous moquer d'eux. Pendant l'entraînement, nous avons dit des choses comme 'Viens Salah, Viens Salah !' Nous étions déterminés à gagner pour pouvoir ridiculiser Salah. ", a-t-il poursuivi.

L'attaquant Brésilien donne un conseil à la star égyptienne, lui indiquant de suivre l'exemple de Ronaldo s'il veut faire des promesses avant un match. " En fait, il faut être comme Cristiano Ronaldo. Il dit quelque chose avant le match et le réalise ensuite. Au Real, personne ne fait ça pour le moment. Ce sont surtout nos adversaires qui ouvrent la bouche avant un match. ", déclare Rodrygo, qui n'a lui-même joué qu'une minute en finale.

"When a guy provokes, sometimes you just want to win so you can make fun of them. In training we used to say 'come Salah, come Salah'... In our head it was already 'we have to win to then make fun of Salah'."

