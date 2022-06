Afrique de l'Ouest: Kourémalé-Guinée - La transaction frauduleuse de l'essence et du gazoil entre les deux pays

Située à 74 km du centre-ville de Siguiri, la sous-préfecture de Kourémalé-Guinée traverse un moment critique dû à la transaction frauduleuse du carburant de part et d'autre de la frontière malgré les dispositions nécessaires prises par le gouvernement guinéen notamment le dispositif sécuritaire.

Selon nos informations, ces fraudes sont organisées par plusieurs personnes qui viennent du Mali et la Guinée et c'est quand la nuit profondément qu'ils font sortir le carburant du côté guinéen comme témoigne Alseny Soumah.

<<Présentement, l'essence en Guinée est plus favorable que celle du Mali donc certains fraudeurs (Guinéens et Maliens) s'organisent pour le carburant guinéen aller revendre au Mali et le gazoil du Mali est favorable que celui de la Guinée. Ils prennent ça aussi pour amener en Guinée et ils ont plusieurs routes à emprunter. C'est comme ça les choses se déroulent mais surtout en complicité de certains agents sécuritaires. Quand nous prenons le district de Kolénda, beaucoup de choses se passent là-bas et la plupart des citoyens de Kourémalé-Guinée et Mali sont témoins oculaires de ces faits >>a-t-il expliqué.

Ces fraudes organisées datent de plus longtemps malgré les sensibilisations entre les deux pays mais jusque-là les faits ne font qu'augmenter du jour au lendemain dépendamment de la volonté de certains responsables de la frontière à cela s'ajoute les tracasseries policières dans cette frontières.