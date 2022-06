Afrique: Préparation CAN féminine 2022 - Les Etalons dames rassurées par le ministère en charge des Sports

le sélectionneur Pascal Sawadogo et ses joueuses ont reçu la visite d'une délégation du ministère des sports, de la jeunesse et de l'emploi avec à sa tête son secrétaire général, Dr Soumaila Bitibale et le président de la FBF, Lazare Banssé. Cette visite vient à point nommé car les Etalons dames, qui participeront à la première CAN de leur histoire, éprouvent des difficultés dans leur préparation.

Les Etalons dames, qualifiées pour la CAN 2022 en juillet prochain au Maroc, se préparent depuis quelques semaines au Centre omnisports des Etalons (COMET) à Ouagadougou.

Ce vendredi 17 juin, le sélectionneur Pascal Sawadogo et ses joueuses ont reçu la visite d'une délégation du ministère des sports, de la jeunesse et de l'emploi avec à sa tête son secrétaire général, Dr Soumaila Bitibale et le président de la FBF, Lazare Banssé.

Cette visite vient à point nommé car les Etalons dames, qui participeront à la première CAN de leur histoire, éprouvent des difficultés dans leur préparation. La délégation les a rassurées que les accrocs seront aplanis dans un avenir très proche parce que cette CAN à laquelle elles prendront part est une priorité du ministre en charge des sports, Abdoul Wabou Drabo.

Pour preuve, la délégation a indiqué aux joueuses que le ministre a promis le paiement de leurs primes de qualification à la CAN avant leur départ au Maroc. En outre, le sélectionneur obtiendra un match international avant le début de la compétition.

Il a été également révélé que le budget de participation est en passe d'être bouclé ainsi que l'acquisition des équipements.