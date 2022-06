Afrique de l'Ouest: BRVM - Hausse de 20,317 milliards FCFA de la capitalisation du marché des actions en fin de semaine

La capitalisation boursière du marché des actions de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a enregistré une hausse de 20,317 milliards de FCFA à la fin de la séance de cotation de ce vendredi 17 juin 2022.

Cette capitalisation s'est établie à 6334,522 milliards de FCFA contre 6314,205 milliards de FCFA précédemment.

Celle des obligations est, par contre en baisse de 2,379 milliards de FCFA à 7797,200 milliards de FCFA contre 7799,579 milliards de FCFA la veille.

La valeur totale de ces transactions est en baisse, s'élevant à 291,208 millions de FCFA contre 1,537 milliard de FCFA la veille.

Les indices sont en embellie. L'indice BRVM Composite a ainsi progressé de 0,32% à 210,43 points contre 209,76 points précédemment. Quant à l'indice BRVM 10, il a aussi progressé de 0,23% à 162,36 points contre 161,99 points la veille.

Le top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Sicor Côte d'Ivoire (plus 7,47% à 11 290 FCFA), SETAO Côte d'Ivoire (plus 7,30% à 1 470 FCFA), ETI Togo (plus 6,67% à 16 FCFA), Filtisac Côte d'Ivoire (plus 3,08% à 1 340 FCFA) et Oragroup (plus 2,71% à 3 795 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Total Côte d'Ivoire (moins 2,95% à 2 300 FCFA), Sonatel Sénégal (moins 0,68% à 14 600 FCFA), Vivo Energy Côte d'Ivoire (moins 0,58% à 860 FCFA), Bolloré Côte d'Ivoire (moins 0,26% à 1 895 FCFA) et Société Ivoirienne de Banque Côte d'Ivoire (moins 0,21% à 4 650 FCFA).