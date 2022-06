Togo: La Boxe a un nouveau pugiliste en chef, Mawussé Akakpo

C'est la sentence du dernier congrès électif de la Fédération Togolaise de Boxe tenue le Samedi 11 Juin 2022, dans la ville d'Atakpamé à plus de 11 km au Nord de Lomé.

Seul candidat en lice après le retrait du président sortant, Komi Amouzou, Mawussé Kpakpo, d'après nos confrères de Togogoal, a été élu à l'unanimité, à la tête d'un bureau de 11 membres.

On évoque également son cahier de charge, sur lequel se trouverait la redynamisation de la discipline. Il demande dès lors au Ministre des Sports et des loisirs, au CNO-Togo et au Président sortant et tous les amoureux de la Boxe à se tenir à leurs côtés " afin de permettre la promotion de la boxe surtout à la base, il faudra l'apport de tous et main dans la main, nous ferons un travail reluisant ".

On espère que son message est entendu et qu'ils ne souffriront pas de l'absence d'accompagnement de la part des personnalités et entités précitées.