Gabon: Ouverture de la troisième édition de "La Renaissance des étoiles" à l'IFG

L'association Slam Action a tenu une conférence de presse ce vendredi 17 juin dans les locaux de l'Institut français du Gabon. Il était question pour ladite association et ses partenaire, de présenter la troisième édition du Festival Agroculturel " La Renaissance des Etoiles " qui aura lieu du 17 au 25 Juin 2022.

Un évènement axé sur la culture du vivant et du bien-être par pratique de l'art et la culture.

La conférence de presse animée par les membres de association Slam Action a eu lieu dans les locaux de l'Institut français du Gabon. Il était question pour eux de présenter le festival qui va regrouper du monde.

Le festival connecte trois continents : l'Amérique ( Canada), l'Europe( France) et l' Afrique (Togo, Mali, Sénégal et le Gabon). Il se déroule au Gabon, dans trois communes de la province de l'Estuaire : Ntoum (CDD), Akanda (ateliers et performances) et Libreville (spectacle).

I. LA PROGRAMMATION RICHE ET MULTIDISCIPLINAIRE

Le Festival s'articule en trois grands temps forts :

La commémoration de nos déportés : le week-end Agroculturel à Ntoum sous le thème la responsabilité de l'homme dans l'équilibre de la famille ;

A l'école du caméléon : les Ateliers artistiques à Libreville et Akanda ;

La Renaissance des étoiles : le spectacle de cloture à l'institut Français du Gabon intitulé sur le chemin des Racines.

La Renaissance des étoiles / le 25 juin

Apres avoir tenu toutes ses promesses, le 26 juin 2021 dans sa création " le réveil des géants " le spectacle, la Renaissance des étoiles revient avec une affiche sensationnelle.

Pour cette édition, un voyage dans les profondeurs de l'univers Bantva va embarquer du monde " sur le chemin des racines ". Une expérience multidimensionnelle avec des invités exceptionnels : Maitre ENGONE, SEBA, le collectif Slam Action avec Khery Sesht3w et Eloquent Grand B, sans oublier le band La Boite à bijoux.

Pour ses trois ans, le festival innove par son accessibilité et son impact connexe. Concernant l'accessibilité, les organisateurs mettent un système de pass. Il s'agit de bracelets colorés droit à différents niveaux d'accès des activités selon un code couleur : jaune Or( pass complet) et vert ( pass CDD).

Concernant l'impact connexe : le festival lance " le Marché Agroculturel " . Une plateforme qui permet au grand public de se procurer des produits issus d l'univers Bantu, proposés par des créateurs engagés dans une démarche de développement durable et commerce équitable : Bokaye, Kaolack création, Nialan textile, création du temple Ankh, O-Nyanga Design, Ogan's et bien plus encore, etc.

LA MISE EN VALEUR D'UNE ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

L'économie sociale et solidaire constitue un atout considérable pour la préservation des écosystèmes et pour l'émergence des initiatives créatrices de richesses.

C'est Slam Action et ses partenaires lanceront le fond de solidarité " Mognu " Les richesses ainsi générées participeront de manière directe à l'autonomisation du festival et au développement de plusieurs activités connexes.