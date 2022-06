Cote d'Ivoire: Festiwem 2022 - La valorisation des traditions Wê et la protection de l'environnement au menu des festivités

"Traditions et développement durable". C'est le thème de la deuxième édition du Festival Wè de Marcory (Festiwem) qui aura lieu du 12 au 14 août prochain, naturellement, dans la commune de Marcory à Abidjan.

La première édition ayant connu un franc succès, avant le déclenchement du processus de l'édition 2022, Olivier Yro, commissaire général du festival, a rencontré les médias, le 8 juin dernier, au Foyer des jeunes de Marcory.

" Loin d'être un festival exclusivement réservé au peuple Wê (Ndlr Guéré et Wobé, région du Guémon à l'ouest de la Côte d'Ivoire), le Festiwem est l'occasion de montrer tous les attraits culturels et artistiques de ce peuple aux festivaliers ", a expliqué Olivier Yro.

La 2ème édition du Festiwem se présente également comme une formidable opportunité de découvertes et d'affaires. Ainsi, les nombreux festivaliers et touristes qui prendront d'assaut le stade Konan Raphaël de Marcory où sera érigé " Wêglô ", le village wê du festival et bien d'autres sites, iront à la découverte des multiples facettes des cultures et traditions du peuple Wê avec tout ce que cela comporte en termes d'organisation sociale, de gestion du pouvoir, de vivre-ensemble, sans oublier la traduction, dans les faits, des valeurs sociales telles que le travail et la créativité à travers la musique, la danse, l'oralité, les chants, la mode, la lutte, la gastronomie.

C'est également dans ce même registre, de la poursuite des activités de promotion et de valorisation du riche patrimoine culturel Wê, que s'inscrivent plusieurs activités scientifiques ponctuées de panels et conférences publiques qui seront animés par d'éminents universitaires et illustres hommes de culture au nombre desquels Dr Félix Alain Tailly. Ingénieur culturel, poète et parolier, il traitera le thème " l'art de la parole en pays wê, creuset de démocratie ".

Le renforcement du vivre-ensemble

Quant à la styliste de renom Ouli Pat, fondatrice de la ligne de vêtements " Yoro Déhé ", elle interviendra sur le thème "le pagne tissé et la valorisation culturelle du vêtement wê ". Dr Séa S. Yves, lui, se prononcera sur " les prénoms wê et leur place dans la sociologie wê ".

Par-dessus tout, les festivaliers, par le biais de toutes ces activités culturelles et scientifiques, s'imprègneront de la cosmogonie Wè où le culte du sacré et du profane concoure à l'harmonie et la cohésion.

Ainsi, le rôle des divinités telles que " le Gla (le masque), " le Koui " (société sécrète des griots) sera expliqué- dans la version accessible au profane-aux festivaliers.

Les trois jours de festivités seront également mis à profit pour faire vibrer tout le District d'Abidjan par des activités citoyennes en cohérence avec le volet environnemental.

Justement, à ce sujet, des séances de protection de l'environnement, des planting d'arbres et de reboisement seront au menu.

Le Festiwem, depuis sa création, est soutenu par le député-maire de Marcory, Aby Raoul qui assure la présidence de cette deuxième édition.

C'est donc, à juste titre que Bakounadi Diabagaté, sous-directeur en charge de la culture, sport et loisirs à la mairie de Marcory a dit tout l'engagement du premier magistrat de Marcory à soutenir le Festiwem. Surtout que l'événement participe, non seulement à l'animation de sa cité, mais également, il contribue à renforcer le vivre-ensemble des communautés du district d'Abidjan et à la cohésion nationale.

Au bas mot, ce sont, environ, 10 000 festivaliers que les organisateurs attendent.