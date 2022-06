Madagascar: Canal + Madagascar - Une chaîne spéciale pour les fêtes

Canal + Madagascar promet une semaine de fête de rêve pour les téléspectateurs. Dans le cadre de la fête nationale et de la fête de la musique, la chaîne de télévision propose à ses abonnés, du 20 au 26 juin, l'événement " Canal + M'Korana " qui sera diffusé sur le Canal 19.

" Il s'agit d'une chaîne éphémèrespécialement éditée pour promouvoir la richesse culturelle de notre beau pays ", précise Canal + dans un communiqué. Les téléspectateurs pourront apprécier une émission culinaire qui concocte de bons petits plats typiquement malgaches tous les matins à 06h30 (rediffusions à 10h00 et 13h00). En bonus, des astuces pour réussir son " mofo mangahazo " ou son " koba ", respectivement les mercredi et samedi à 15h00, ou l'instant mode avec des stylistes locaux réputés pour leur savoir-faire dans l'exploitation de matières premières locales

tels Sih Rakoto, Jaomatana, Bogasy ... Tous les matins à 06h45 (rediffusion à 16h00), des sketches avec des humoristes intemporels prêts à apporter leur grain de sel d'Ambositra tous les soirs à partir de 18h30 !

Pour encore plus de moments de détente et de divertissement, deux longs-métrages malgaches seront à l'écran tous les soirs à partir de 20h00. Le mardi 21 juin sera marqué par une programmation musicale riche et diversifiée en partenariat avec la RDJ. Et pour compléter cette panoplie, il y aura des lives et des interviews de chanteurs dont les renommées ne sont plus à faire tels que Rajery Valiha, Dama, Big MJ, Stéphanie & Johane.