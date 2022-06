Madagascar: Héros de la famille

Bien évidemment, l'enthousiasme ne sera pas le même que lors de la fête des mères puisque depuis toujours, et quand bien même, il est le chef de famille, le père, probablement en raison de sa nature à être le " dur " du foyer est au second rang en terme d'affection de la part des enfants.

La preuve, sur le plan commercial, les magasins de cadeaux ne font pas plus de chiffres d'affaires durant la fête des pères que durant celle des mères. Mais les papas auront quand même droit à des surprises pour ce grand jour.

Et ils méritent bien cela car la fête des pères est aussi l'occasion pour les enfants d'exprimer leur reconnaissance à l'endroit de celui qui se dépense jour et nuit pour le bonheur ou la survie de sa famille. L'histoire enseigne d'ailleurs que la fête des pères trouve son origine, en juin 1910 aux Etats-Unis, quand une femme du nom de Sonora Smart Dodd a voulu exprimer sa reconnaissance à son père pour tout ce qu'il avait fait pour elle et ses cinq autres frères et sœurs, lui qui les avait élevés seul après la mort de leur mère, et que Sonora décida alors de déposer une demande auprès de sa ville, afin qu'un jour de fête soit instauré en l'honneur des pères. Son souhait fut exaucé un an plus tard.

Et même si la fête des pères, tout comme celle des mères, n'est pas une fête d'origine religieuse, elle a toute sa raison d'être dans le plan de Dieu qui ordonne à ses enfants d'honorer leurs père et mère dans Exode 20. 12 : " Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne ". Il s'agit ici d'un commandement suivi d'une promesse de bénédiction car en honorant le père et la mère, l'enfant aura droit à des jours qui se prolongent.

Le père de famille est aussi utilisé par Dieu comme l'expression de son amour pour son peuple comme l'annonce le psalmiste dans Psaume 103. 13 " Comme un père a compassion de ses fils, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. " Alors, demain, célébrons dignement ce père compatissant, ce héros de la famille qui fait tout pour les biens des siens. Bonne fête papa.