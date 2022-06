Madagascar: Journée mondiale de l'hygiène menstruelle à Antsiranana - Entre performance artistique et sensibilisation

Bien que la modernisation envahisse les quartiers et les familles, la menstruation reste un sujet tabou dans les foyers.

Les jeunes filles ne savent pas à qui se fier, les pères sont très hostiles, les mères n'arrivent pas à expliquer correctement ce phénomène naturel à la gent féminine. Face à cette circonstance, dans le cadre de la Journée mondiale de l'hygiène menstruelle à Antsiranana, Loko et les collectifs ont présenté un événement inédit intitulé " Brisons les tabous autour des règles " qui a débuté mardi dernier et qui prend fin ce jour. Différentes activités ont été effectuées à savoir une parade, des animations, un flash mob, un carnaval, et des sensibilisations.

" Afin de mobiliser le plus de monde possible, on a opté pour un mouvement collectif des associations et bénévoles prêts à s'engager. L'art permet de véhiculer un message tout en transmettant des émotions. Le projet est né d'une envie de dénoncer les tabous qui existent encore dans notre société au sujet de l'hygiène menstruelle à travers des activités artistiques diversifiées et attractives.

On a choisi 3 quartiers cibles à mobiliser, répartis sur 3 jours. En commençant par une parade des artistes, un flash mob et des animations de rue pour informer les habitants et communiquer le programme et les objectifs de la mobilisation. Ensuite, démontrer par un spectacle de danse, une création chorégraphique illustrant les obstacles liés à la gestion de l'hygiène menstruelle : religion, précarité financière, relation parents-enfants ", ont affirmé les participants.

En effet, la sensibilisation et la conscientisation se font à travers l'art. Un moyen efficace pour transmettre un message. Durant ces cinq jours, trois quartiers de la ville du Pain du Sucre se sont retrouvés entre une scène artistique et une école en plein air.