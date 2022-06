Madagascar: Enseignement supérieur - Inscription du salaire des PAT dans le budget général de l'Etat

Le retard de paiement des salaires du PAT est souvent à l'origine des grèves dans les universités.

L'Etat a prévu d'inscrire le salaire du personnel administratif et technique dans les universités et les Instituts supérieurs de technologie dans le budget général. Cette mesure devrait être effective à partir du mois d'août

Lumière au bout du tunnel. Le salaire du Personnel administratif et technique (PAT) sera inscrit dans le budget général de l'Etat. C'est dans ce sens qu'un atelier a été organisé au ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique (MESUPRES) en présence du secrétaire général dudit ministère et du directeur général des Finances auprès du ministère des Finances et du budget. Ils se sont entretenus avec les techniciens, les représentants du personnel administratif ainsi que les responsables auprès des universités et des IST.

Les détails techniques comme les étapes à suivre dans ce changement, les cotisations pour les retraités ainsi que la gestion des ressources humaines après l'inscription du salaire dans le budget général sont les points qui ont été discutés durant cet atelier.

3 882. C'est le nombre de membres du PAT concernés par cette réforme dont 3 234 EFA (Employés fonctionnaires et assimilés), 544 ECD (Employés de courte durée) et 104 contrats privés. Le PAT au niveau des six universités, trois IST et CROUA (Centre régional des œuvres universitaires à Antananarivo) en sont les bénéficiaires. Selon le MESUPRES, un guichet unique sera mis en place pour accélérer les procédures administratives.

Cette inscription dans le budget général de l'Etat est prévue prendre effet au mois d'août. Le décret élaboré par les deux ministères concernés par cette réforme est déjà inscrit dans la Loi de finance rectificative (LFR 2022) et sera encore soumis au Conseil des ministres ce 24 juin.

L'inscription du salaire des PAT dans le budget général de l'Etat figure parmi les solutions préconisées par l'Etat pour éviter le retard de paiement répétitif de leur salaire, engendrant la perturbation des cours dans les universités.