Madagascar: Education - Promotion des droits des personnes âgées

L'Office de l'éducation de masse et de civisme (OEMC) auprès du ministère de l'Education nationale a organisé, hier, une formation pour son équipe.

Cette formation porte sur la lutte contre les violences faites aux personnes âgées.

Cette formation a été dispensée par l'ONG Heavenly culture World Peace and restoration of Light " (HWPL) où pas moins de 60 personnes ont pu en bénéficier. Les personnes qui ont été formées organiseront des formations à leur tour pour faire en sorte à ce que leurs acquis puissent atteindre les élèves dans les établissements scolaires.

La majorité des Malgaches ne comprend pas ce qu'on entend par Citoyenneté et Civisme ; l'éducation patriotique a été délaissée pendant un certain moment. Dans les écoles publiques, elle a été enseignée comme des récitations et n'a donc pas été assimilée par les élèves.

L'Office de l'Education de Masse et du Civisme (OEMC) a ainsi créé des Clubs de Jeunes Promoteurs de la Citoyenneté et du Civisme (JPCC) dans les 22 régions de Madagascar. L'objectif général étant d'impliquer et responsabiliser les élèves dans la mise en œuvre de l'Éducation à la Citoyenneté et au Civisme.