Madagascar: Prix ABH - Les entrepreneurs malgaches sollicités à candidater

1,5 million de dollars américains seront attribués aux gagnants du concours ABH (Africa's Business Heroes). Zahra Baitie-Boateng, responsable des partenariats et des programmes ABH nous explique les détails du concours. Interview exclusive.

Le concours ABH attire de plus en plus de participants. Quels avantages les entrepreneurs peuvent-ils espérer en participant à ce concours ?

En tant que concours panafricain unique en son genre pour les entrepreneurs, le prix ABH attire en effet de plus en plus de participants de toute l'Afrique, ce qui est extrêmement encourageant. Outre la subvention à hauteur de 1,5 million de dollars américains, les candidats peuvent bénéficier d'autres avantages, notamment l'accès à une formation inestimable, au mentorat, à la mise en réseau avec une communauté croissante de profils talentueux et inspirants, et à des opportunités de publicité pour leur entreprise. Tous les candidats auront accès à des opportunités de formation et de montée en puissance dans une vaste gamme de disciplines commerciales sous la forme de webinaires, de présentations et d'événements.

Le programme ABH ScaleUp offrira aux participants d'ABH des sessions de formation holistiques couvrant un large éventail de domaines opérationnels clés pour les entrepreneurs et les petites entreprises, notamment la gestion des ressources humaines, la planification stratégique, la gestion financière, la croissance, la collecte de fonds, les opérations et l'exécution, etc. Les participants peuvent également profiter du programme ABH Community Lead du concours, qui leur donne accès aux Héros des années précédentes.

Il y a encore tellement d'entrepreneurs dont les histoires inspirantes et les entreprises impactantes ont besoin d'être mises en lumière, et qui pourraient bénéficier de ce soutien supplémentaire. J'encourage donc tous les entrepreneurs talentueux et passionnés qui n'ont pas encore postulé, tant à Madagascar qu'à travers toute l'Afrique, à saisir cette opportunité pour raconter leur histoire et développer leur entreprise. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au lundi 20 juin 2022, soir. Ils peuvent postuler en anglais ou en français pour avoir une chance de gagner leur part d'une subvention de 1,5 million de dollars, un accès à la formation, au mentorat, etc.

Quels sont les critères d'éligibilité ? Est-ce que les entrepreneurs informels peuvent s'inscrire ?

Le candidat doit être fondateur ou cofondateur de l'entreprise et doit être citoyen africain ou enfant ou petit-enfant d'un citoyen africain. L'entreprise doit être enregistrée et avoir son siège social dans un pays africain, doit opérer principalement en Afrique et être en activité depuis plus de 3 ans. Si vous remplissez tous les critères ci-dessus, nous vous invitons à postuler dès maintenant.

Quels conseils donneriez-vous aux candidats pour améliorer leurs performances en vue de gagner le concours ?

Je conseille aux candidats d'être honnêtes à propos de leurs activités, car à différentes étapes du processus de sélection, nous avons besoin de documents pour prouver les critères ci-dessus. Même si vous ne gagnez pas le concours, chaque participant bénéficiera de nombreux autres avantages pour la croissance future de son entreprise. J'encourage donc les entrepreneurs et les propriétaires de petites entreprises de Madagascar et de toute l'Afrique à postuler dès maintenant.

L'inscription sera clôturée ce 20 juin. Pouvez-vous décrire brièvement les grandes dates du calendrier d'ABH ? Présentez-vous à nos lecteurs ?

Les candidatures seront ouvertes en ligne jusqu'au 20 juin 2022, soir. Les demi-finalistes seront annoncés en octobre et les dix finalistes 2022 seront dévoilés en novembre. Postulez maintenant ou visitez notre site web pour plus d'informations sur le prix : https://africabusinessheroes.org/fr/register. Vous pouvez également nous suivre sur Twitter, LinkedIn, Instagram et Facebook ppour les dernières actualités.