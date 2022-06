Madagascar: Ninie Donia - Ruée vers la prison pour réclamer sa libération immédiate

L'arrestation suivie d'une mise sous mandat de dépôt de la reine du Salegy, Eliana Bezara alias Ninie Donian a fait des vagues dans l'île aux parfums. Les gens n'ont pas attendu longtemps pour réagir à la décision du parquet pour sa détention préventive.

Hier, la population locale s'est massivement ruée à la prison de Nosy-Be pour réclamer sa libération et sans condition. Pour rappel, elle a été arrêtée avec une dizaine de personnes jeudi dernier. Son billet d'écrou No 530/RP/22/IS a été signé dans la soirée par le procureur avec le motif d'éviter un risque d'atteinte à l'ordre public et aussi pour mettre fin à l'infraction et pour prévenir son renouvellement. Ninie Donia a longtemps milité pour accaparement illicite de terrain par des hommes aux bras longs.

Elle se porte protectrice des victimes de non-droit dont surtout face aux litiges fonciers, des problèmes récurrents à Nosy-Be. Cette fois-ci, sa détermination a fini par l'emmener en prison alors qu'elle et les gens qu'elle protége se disent être victimes de menace de mort, peu avant que cette affaire n'éclate. La manifestation d'hier s'est passée dans le calme et tout à fait pacifique.

Toujours durant la même journée, une réunion de l'Organe Mixte de Conception (OMC) réunissant toutes les autorités locales a eu lieu pour trouver une solution. C'était tout à fait normal que cette initiative ait été prise car ce mouvement de contestation risque de prendre une tournure politique. Membre active du parti TIM en tant que présidente de ce parti de l'opposition dans le district de Nosy-Be (DISTIM), Ninie Donia présente un poids non négligeable au niveau des affaires politiques dans la localité.

C'est pourquoi, les membres du TIM représentés par le bureau du DISTIM Nosy-Be ont déjà manifesté leur adhésion et leur soutien à ce mouvement de revendication. Ce parti accuse cette arrestation injuste si sa motivation est la divergence de point de vue. De plus, elle a eu lieu la veille de la célébration de la fête nationale. Heureusement, cette manifestation s'est déroulée dans le calme et aucun débordement n'a été signalé.