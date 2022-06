Tunisie: Ligue 1 | 8e journée - play-off (17h00) - ESS - Le match de la dernière chance

Il n'y a plus rien à perdre pour les Etoilés qui joueront leur va-tout face à l'USM, solide dauphin du leader.

Les Etoilés abordent le dernier sprint de la saison avec trois matchs contre des adversaires mieux classés. A commencer par un court déplacement aujourd'hui à Monastir avant de recevoir le CA et l'EST. C'est dire que la mission s'annonce difficile pour le tandem Gazzah-Zouaghi pour accrocher au moins la troisième place, qualificative pour la Coupe de la CAF. Après l'élimination en Coupe de Tunisie et les difficultés de gestion du bureau directeur étoilé, le moral est au plus bas. L'équipe aborde donc la dernière phase du play-off, alors qu'elle traverse une crise financière et administrative sans précédent.

Repartir malgré tout...

Il ne faut pas se faire d'illusion, l'ESS est sortie de tous les tableaux et doit chercher à vaincre ses devanciers au classement pour s'armer, en vue de la saison prochaine. Mais le groupe, composé de nombreux jeunes, continue de s'entraîner avec sérieux et application depuis le début de la semaine et n'a pas jete les armes. En face, l'US Monastir cherchera à gagner pour prendre provisoirement la place de leader en attendant l'issue du derby de Tunis. Chaque match devra être négocié comme une " finale " pour l'Etoile qui aspire à remonter au classement.

L'équipe rentrante est une inconnue, sachant qu'on ne sait pas si la paire de coaches va reconduire les éléments des deux derniers matchs perdus à Sfax et Tunis ou opérer un chambardement hasardeux, mais qui peut être judicieux. Des joueurs risquent de faire les frais des dernières sorties en défense ou en attaque. Jemmali, Bouazra, Boutméne et Bongonga, pour ne citer qu'eux, ont une fin de saison poussive.

Formation probable : Ali Jmal-Houcine Ben Ayada-Youcef Laouafi-Abdelrazak Bouazra-Saddam Ben Aziza-Malek Baayou-Jacques Mbé-Oussema Abid-Yassine Amri-Mohamed Dhaoui-Moataz Zaddem.