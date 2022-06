Madagascar: Andry Rajoelina - Coup d'envoi des travaux de construction de la RN13

Un coup politique très réussi pour Andry Rajoelina. Comme il fallait s'y attendre, le président de la République a donné le coup d'envoi pour le lancement officiel des travaux de construction de la route nationale numéro 13, reliant Ambovombe-Fort Dauphin, hier. Un événement historique, célébré en grande pompe avec la population locale.

" Comme vous, j'ai attendu ce moment depuis longtemps ", a-t-il déclaré. Changer l'histoire du Sud et de l'Androy. Tel est le mot d'ordre. Depuis plusieurs décennies, cette RN13 était un cauchemar pour la population du Sud. Un an, presque jour pour jour après son dernier passage, le Chef de l'Etat revient dans l'Androy, avec les engins et les techniciens de l'entreprise COLAS à qui la réalisation de ce projet d'envergure a été confiée. Cette portion reliant Ambovombe-Fort Dauphin va débuter immédiatement.

Le projet est financé par l'Union européenne à travers la Banque européenne d'investissement. D'après les explications, la durée prévue pour la réalisation des travaux est de 26 mois. Si ce délai est respecté, la RN13 pourra donc être inaugurée d'ici au mois d'août 2024. " Nous allons changer l'histoire de l'Androy et du Sud de Madagascar ". C'est ce qu'a martelé le président Andry Rajoelina tout au long de sa visite. Il n'a cessé de lancer des messages d'espoir tout en réitérant son amour envers la population du Sud. " Nombreux ont été les présidents et les candidats qui sont passés et qui ont promis de réhabiliter cette RN13 mais seul le candidat numéro 13 a réussi à tenir son engagement et à réaliser ce projet ", a-t-il annoncé.

Une déclaration partagée par le député d'Ambovombe Androy, Milavonjy Philobert, qui a profité de cette occasion pour annoncer publiquement son soutien inconditionnel au président Andry Rajoelina. Une décision qu'il aurait prise suite à la réalisation de ce velirano. " Ravalomanana a annoncé la réhabilitation de cette route mais il n'a pas réussi à le faire. Hery Rajaonarimampianina que nous avions soutenu durant le précédent régime a aussi fait la promesse de le réaliser mais a échoué. J'avoue que quand vous avez annoncé que vous mettriez fin à votre carrière politique si vous ne réussissez pas la réhabilitation de la RN13, moi-même j'ai hésité à vous croire.

Mais aujourd'hui, vous êtes ici, en train de donner le coup d'envoi des travaux, je vous tire mon chapeau ", a déclaré le député d'Ambovombe, pourtant connu et reconnu comme étant proche du régime HVM. Et lui d'ajouter dans la foulée : "Cela fait 22 ans que je suis élu mais je n'avais jamais vu autant de réalisations dans ma circonscription. Si auparavant j'étais contre vous, désormais je serai le premier à vous soutenir. Rendez-vous en 2023. C'est lors de cette élection que nous allons vous renvoyer l'ascenseur ", promet-il.

Milavonjy Philobert lance un appel à l'endroit des politiciens et des responsables élus et/ou nommés qui se disent pro-Rajoelina afin de soutenir le président dans ses actions. " Tant pis pour vous qui êtes à l'intérieur mais qui envisagez de quitter le régime. Pour notre part, nous sommes prêts à entrer et à soutenir le président jusqu'au bout ". Mis à part le lancement de la RN13, le président Andry Rajoelina a aussi inauguré plusieurs "zava-bita", hier à Ambovombe Androy.

Parmi ces nouvelles infrastructures figurent la route en pavé de 2 000 m dans le quartier de Beabo, le nouveau bâtiment de la Direction régionale de la Fonction publique, le lycée manara-penitra d'Ambovombe, mais aussi le stade manara-penitra nouvellement construit qui a accueilli dans l'après-midi la rencontre du président avec la population locale. La présence des deux chefs de l'Exécutif à Ambovombe marque l'importance de ce projet. Outre le Premier ministre Christian Ntsay, quelques membres du gouvernement étaient également présents dans l'Androy.

À souligner également que Pelandroy Espérance, nouveau Secrétaire général de la Présidence, qui est un natif de la région Androy, était aussi du voyage avec quelques membres du staff de la Présidence. Latimer Rangers, raiamandreny du Sud pour sa part, a donné sa bénédiction au président Andry Rajoelina. Ce jour, le Chef de l'Etat rencontrera la population de l'Anosy.