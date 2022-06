Madagascar: Fête de l'indépendance - Mahamasina et Antanimbarinandriana fermés à la circulation pendant une semaine

La commune urbaine d'Antananarivo met en place des aménagements de la circulation dans quelques quartiers de la Capitale en vue de la célébration de la journée d'indépendance.

" Sont interdites à la circulation de tous les véhicules et piétons les rues dénommées : rue Ramanankirahina (Stade Mahamasina), la rue Pascal (CEG Antanimbarinandriana) ainsi que la rue Rakotobe (Commissariat du cinquième arrondissement) ". C'est ce qu'on peut lire dans l'arrêté municipal 328-CUA/CAB.22 du 17 juin 2022 relatif à l'organisation de la circulation dans le cadre de la célébration du jour de l'indépendance du pays. L'interdiction s'applique à compter " du dimanche 19 juin prochain à neuf (9) heures jusqu'à la fin de la cérémonie ", note aussi la Commune Urbaine d'Antananarivo (CUA) dans son arrêté.

D'autres rues sont également interdites à la circulation si l'on se fie toujours au document publié par la CUA. Entre autres, les rues Ranaivo Jules de l'hôtel Carlton jusqu'au rond point Sénat qui seront fermées à tous les véhicules du lundi 20 au samedi 25 juin de 15 heures à la fin de la cérémonie. Pour la journée du vendredi 24 juin de 6 heures à midi, les rues Mahtma Gandhi (Devant le palais des sports), Rue Ramanankirahina (Ste-Famille), Rue Pascal (CEG Antanimbarinandriana), Rue Andriba (Mahamasina Gerb'or) ainsi que la rue Mohamed V (Saint-Michel) seront également fermées à la circulation.

La commune urbaine d'Antananarivo précise dans l'article 3 de son arrêté que " les infractions constatées au préjudice du présent arrêté sont sanctionnées conformément aux dispositions du décret modifié n°95-291 du 18 avril 1995 relatif à la mise en fourrière ".

Dispositions. La commune réorganise la circulation dans les quartiers et rues concernées par l'arrêté de la commune urbaine d'Antananarivo. Les véhicules de transport public des lignes 184, 017, 153, 127, 128 devront faire le détour à Tsimbazaza. Tandis que les lignes 015 devront prendre la rue Poinimerina (Ankaditoho), le boulevard Ratsimandrava (Ankadimbahoaka) et continuer sur l'itinéraire habituel. Les taxis-be de la ligne 115 quant à eux auront comme trajet : la rue Poinimerina (Ankaditoho), le boulevard Ratsimandrava (Ankadimbahoaka) puis prendre la rue Mohamed V (Saint-Michel) et rejoindre leur axe habituel.

Dans cette même optique, la CUA réoriente les lignes 105, 109, 119, 126, 146, 147, 178, 183, 186, 193 vers la rue Dr Andrianavony (Anosy), rue Titisy (Anosy), rue Jean Ralaimongo vers le tunnel avant de rejoindre l'itinéraire habituel. Les lignes 015, 113, 138, 140, 151, 157 et 187 en provenance d'Anosy prendront, quant à elles, la rue Titisy (Anosy) et la rue Dr Andriamanavony (Anosy). Enfin, la CUA suspend également les arrêts des taxis-be pour les lignes 146, 147, 178, 119 et 193.