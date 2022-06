Madagascar: Fête de la musique et commémoration de l'Indépendance - La STAR Tour 2022 s'invite dans la Capitale

La STAR tour habituellement organisée dans les régions fera un crochet par la capitale pour la première fois depuis une dizaine d'années et pour cinq jours de festivités non-stop. La dernière fois qu'un événement d'une telle envergure a été organisé par la STAR dans la Capitale remonte, en effet, à 2012.

Du 21 juin au 25 juin prochain, le Coliseum Antsonjombe donne rendez-vous gratuitement à la population de la Capitale de 14 heures à 23 heures pour un événement culturel et musical unique.

Douze artistes de renom vont se succéder pour faire vibrer les deux scènes spécialement aménagées sur le site. Elidiot, Wada & Yoongs ainsi que Tence Mena seront en tête d'affiche dès l'ouverture de l'événement qui coïncide justement avec la Journée internationale de la Fête de la musique. Le 25 juin, à la veille de la célébration du 62e anniversaire du retour de l'Indépendance du pays, Samoëla, Dalvis et Stéphanie feront vibrer le public pour clôturer en beauté le show. D'autres artistes de renom tels que Johane, Princio, Naël... viendront chaque jour faire danser le public entre temps.

Andry Barhone et Teg vont, quant à eux, garantir l'animation podium tous les jours. Pour ravir les plus joueurs, des stands de kermesse et un parc d'attractions seront mis en place pour amuser petits et grands avec des lots à la clé. Un espace dédié sera aménagé pour accueillir des animations karaoké et des animations DJ avec Cyemci et Three T. Une semaine très festive en perspective donc.