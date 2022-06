Sénégal: Manifestation de Yaw - 200 individus interpellés, des armes retrouvées sur certains manifestants

Hormis les figures de l'opposition comme le maire de Guédiawaye, Ahmeth Aidara, les députés Déthié Fall et Mame Diarra Fam, placés en garde-à-vue, plus de 200 manifestants ont été interpellés, hier vendredi à Dakar et Ziguinchor.

Rien que dans la capitale, les forces de l'ordre ont mis la main sur pas moins de 124 personnes entre Colobane, Place de la Nation, Medina, Liberté VI Guédiawaye et Rufisque, et une cinquante à Ziguinchor.

Sur certains des interpellés, ont été retrouvés des armes blanches et à feu, et des cocktails Molotov. Ils seront tous déférés devant les Parquets territorialement compétents et ils pourraient répondre de lourdes incriminations allant de manifestation illégale à trouble à l'ordre public, en passant par violence sur les forces de l'ordre et appel à l'insurrection.