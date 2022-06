Cote d'Ivoire: Journées de la mobilité urbaine - La première édition démarre le 9 novembre prochain

La première édition des Journées de la mobilité urbaine (Jmur) se tiendra les 9, 10 et 11 novembre 2022, à Abidjan. Et ce, sous le thème " Professionnalisation du transport artisanal : défis et opportunités pour une mobilité durable dans les villes africaines ".

L'annonce a été faite par le directeur général de l'Autorité de la Mobilité Urbaine dans le Grand Abidjan (AMUGA), Romain Kouakou , à la cérémonie de lancement de ces journées le 3 juin dernier à Radisson Blue d'Abidjan. Initiées par l'AMUGA, ces journées seront un cadre de partage d'expériences sur la gestion de la mobilité avec certains pays africains tels que le Sénégal, le Maroc et le Nigeria.

En tout cas ce sera une occasion pour les experts ivoiriens d'avoir une meilleure compréhension du rôle de l'AMUGA et de rendre ses activités plus visibles, mais également de faire la promotion des start-up ayant développé des solutions pour la professionnalisation du transport artisanal. Selon le Dg de l'AMUGA plus de mille personnes sont attendues quotidiennement à ces journées. Il a ajouté qu'un concours sera organisé à l'intention des start-up ivoiriennes qui disposeront de quatre mois pour se préparer.

Notons que les trois meilleures innovations seront récompensées à la dernière journée le 11 novembre 2022. " Les Jmur sont ouvertes au grand public, mais nous attendons pour cette édition en majorité les professionnels et les acteurs du secteur du transport ", a-t-il indiqué.