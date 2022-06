Afrique: CAN U17 - Le Ghana bat le Togo pour atteindre les demi-finales de l'UFOA-B

Le Ghana pays hôte du tournoi UFOA U17 s'offrait un deuxième match dans la compétition ce vendredi 16 juin au Cape Coast Stadium.

Un match décisif face au Togo pour les Black Starlets battus d'entrée par le Nigeria lors du match d'ouverture 3 à 1.

Victoire impérative pour aller en demi-finale.

Du côté Togolais, c'est le même sort dans cette poule à 3 équipes. Les Eperviers cherchent les 3 points aussi pour rejoindre le Nigeria en demi-finale. Cet enjeu justifie clairement l'engagement des deux équipes lors des 20 premières minutes.

Un match intense, équilibré à tous les niveaux où on sent que la moindre erreur peut coûter cher à l'autre.

Andrew Appiah,cet ailier ghanéen est difficile à tenir sur son côté droit. A trois reprises, il inquiète sérieusement la défense togolaise sans pour autant trouver la faille.

Le Togo tente une réaction à la 41e minute avec Joel Atsu mais sa frappe est bien stoppée par le portier ghanéen Komlan Kiti.

0 à 0 à la pause et au retour des vestiaires les Ghanéens sont transformés et prennent le jeu en compte.

A la 53e minute, Pius Adua ouvre la marque pour le Ghana et change le match. Les Ghanéens sont plus conquérants et rassurants dans le jeu.

Poussés par son public,les Black Starlets vont récidiver avec un autre but signé Abdoul Razack Salifou à la 76e minute.

Le match est plié, les Eperviers sont moralement abattus et laissent le Ghana se promener sous l'ovation du public.

En fin de partie, le Ghana obtient un penalty transformé par son capitaine Collins Agyemang.

3 à 0 score finale, le Ghana accompagne le Nigeria en demi-finale dans cette poule A.

Les deux équipes connaîtront leur adversaires des demies à l'issue des matchs de ce samedi 18 Juin entre Bénin vs Niger et Burkina Faso vs Cote d'Ivoire.