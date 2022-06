Congo-Kinshasa: Mgr Kimbeni, nouvellement élu à Kisantu - "La population est solidaire et proche du Saint-Père"

Kinshasa — " Je n'imaginais pas quitter Kinshasa si tôt, cet archidiocèse me manque depuis tant d'années. Revenir ici en septembre 2020 a été une grande joie, pour y travailler encore plus".

Ce sont les mots de Mgr Jean-Crispin Kimbeni Ki Kanda, nommé Évêque du diocèse de Kisantu le 11 juin 2022 (voir Fides 13/6/2022). Joint par l'Agence Fides, Mgr Kimbeni, jusqu'à présent Évêque auxiliaire de Kinshasa, a exprimé sa gratitude et sa surprise pour ce passage.

"J'ai été élu Évêque auxiliaire de Kinshasa le 29 juin 2020 et consacré le 10 octobre de la même année", écrit-il. Le 11 juin, le Saint-Père m'a nommé Évêque diocésain de Kisantu. Ainsi, 20 mois se sont écoulés depuis que j'ai commencé mon ministère épiscopal. Au cours de ces mois, le travail pastoral a été intense et abondant. Kinshasa est une mégalopole difficile.

L'Archevêque, le Cardinal Fridolin Ambongo, m'a confié deux tâches importantes, exigeantes et ardues : la vie consacrée et l'administration. Je dois dire que cela a été une belle expérience, ainsi qu'une expérience riche et enrichissante aux côtés du Cardinal et en collaboration avec les autres évêques auxiliaires, au début nous étions quatre, puis nous sommes restés trois".

Mgr Kimbeni, qui était fonctionnaire de la Congrégation pour l'Évangélisation des Peuples, a accueilli cette nouvelle mission avec joie et étonnement. "C'est vrai que Kinshasa est mon diocèse d'incardination, mais j'ai dû me réajuster après mon passé curial à Rome, pendant 18 bonnes années. Ce n'était toujours pas facile, mais dans l'ensemble, je me suis rapidement réadapté. Mon déménagement dans le diocèse de Kisantu est une surprise pour moi et elle me remplit de joie.

J'essaie toujours de considérer la volonté de Dieu et non la mienne. Je suis reconnaissant au Seigneur pour sa présence dans ma vie et pour sa confiance en ma pauvre personne. Je suis également reconnaissant au Saint-Père, le Pape François, pour son intérêt pour l'église particulière de Kisantu et la confiance qu'il me témoigne. Je suis confiant que la nouvelle mission, bien que présentant de nombreux défis, se déroulera bien avec l'aide du Seigneur et l'engagement des fidèles de Kisantu : prêtres, consacrés et laïcs".

Il a ajouté : "Je n'ai pas d'objectifs particuliers pour le moment. Je prendrai la possession canonique du siège le 6 août. Et après cela, je commencerai à faire le tour du diocèse. De cette façon, j'essaierai d'identifier les besoins du diocèse et ensemble, avec tout le monde et les proches collaborateurs, nous identifierons et indiquerons les solutions pastorales à apporter de manière synodale. Les défis sont nombreux d'après ce que j'ai entendu officieusement puisque je ne suis pas encore sur place. Il y a celles qui sont communes aux jeunes églises : l'insuffisance de personnel apostolique et de moyens pour la pastorale, l'immensité du territoire, certaines pratiques liées à des traditions qui n'ont pas encore été évangélisées".

"D'après ce que j'ai pu constater, depuis le jour de l'annonce de ma nomination comme Évêque de Kisantu, note-t-il, il y a eu des expressions de joie parmi le peuple de Dieu, le clergé, le monde de la vie consacrée et les laïcs, en particulier les jeunes. J'ai reçu de nombreux appels de félicitations et d'encouragements. Et vous pouvez sentir que le peuple de Dieu a hâte de me voir là-bas. L'église de Kisantu m'accueille avec beaucoup de joie et d'enthousiasme. Certains ont déjà imprimé des affiches avec ma photo, l'image de l'église cathédrale et les mots "salutations et bienvenue".

Nous avons demandé à l'Évêque Kimbeni comment le diocèse de Kisantu est impliqué dans le prochain synode convoqué par le Pape François. "Je sais que l'Église de Kisantu, comme toutes les autres Églises particulières du pays, est impliquée dans le voyage synodal appelé par le Pape François. Dès que je prendrai possession du diocèse, je visiterai les conclusions dudit processus sagement suivi par le Cardinal Fridolin Ambongo en tant qu'Administrateur Apostolique."

En conclusion de l'entretien, Mgr Kimbeni a commenté le report du voyage du Pape prévu début juillet. "A la nouvelle du report du voyage du Saint-Père, la population congolaise, et pas seulement la population catholique, a été très déçue. La raison est que beaucoup pensaient que le voyage était vraiment annulé, supprimé, mais après quelques interventions explicatives et de clarification faites par le Nonce Apostolique, Monseigneur Ettore Balestrero, le Cardinal Fridolin Ambongo, Archevêque de Kinshasa, ainsi que par Monseigneur Marcel Utembi, Archevêque de Kisangani et Président de la Conférence Episcopale du Congo (CENCO), et les autres Évêques dans leurs diocèses respectifs, les gens ont compris que la visite était seulement reportée. La population est solidaire et proche du Saint-Père, priant avec force pour son prompt rétablissement. Le peuple de la République démocratique du Congo reste fidèle dans la prière (Romains 12:12), sachant que rien n'est impossible à Dieu (Luc 1:37)'.