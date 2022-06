Ile Maurice: Trail de Rodrigues - Sous le signe d'un nouveau départ

Résiliente, spectaculaire et durable. Ce sont là quelques mots que l'on pourrait utiliser pour décrire le Trail de Rodrigues. L'événement animera le 10e district demain à partir de 5h45 avec le départ du 51km d'Anse Ally.

Hier, les organisateurs ont tenu une conférence de presse au Tekoma Hotel pour aborder les divers aspects de la course, présenté quelques athlètes et remercier les sponsors.

D'emblée, Aurèle André, directeur général du Trail de Rodrigues, souligne le point fort de cette 12e édition du trail qui a été reprogrammée pour ce mois de juin. "Cette compétition est restée déterminée devant l'adversité. Ce n'est pas pour rien qu'elle est considérée comme l'Eden du trail dans la région mais aussi dans le monde. Cette fois, nous avons profité des opportunités offertes par la Covid-19 pour revenir plus fort. Elle a démontré que nous pouvions rester déterminés", a déclaré la cheville ouvrière de l'organisation.

Dans le même souffle, Damien Allas est revenu sur le challenge qu'a eu à relever la Rodrigues Trail Association (RTA). "Je suis plus qu'heureux d'accueillir les participants car la route a été longue après le renvoi du trail l'an dernier à cause de la pandémie. C'est l'édition la plus challenging que nous avons eu à organiser. On a pu rebondir car comme le trail, nous avons une force de caractère. Je remercie tous les bénévoles impliqués autour de l'organisation et tous nos sponsors également", a déclaré le président de la RTA.

"Développement durable"

Cette édition se veut être propre et soucieuse de l'environnement. C'est dans cette optique que les participants se verront offrir un petit sac que les coureurs pourront utiliser pour se ravitailler à différents points. Léger mais surtout facilement transportable, il remplacera les gobelets initialement utilisés durant ces courses. Cette initiative s'inscrit dans une logique de développement durable visant notamment à faire de Rodrigues un exemple dans la région.

Prenant la parole, Alain Wong So, le commissaire au Tourisme, est revenu sur l'importance de relancer le tourisme à Rodrigues et de se reconnecter au marché Mauricien. "Le trail demeure le fleuron du sport à Rodrigues et au niveau de notre commission nous demandons aux participants de respecter l'environnement durant la course. Nous allons également offrir tout notre soutien à l'organisation. Faites en sorte que les éditions continuent à se succéder. Pour ce qui est de la relance du tourisme, nous voulons renouveler notre partenariat avec les Mauriciens qui constituent notre marché principal", a précisé Alain Wong So.

Ceux susceptibles d'animer le trail de dimanche ont également été présentés à la presse, à savoir les Mauriciens Malika Ramasawmy, championne du trail court à Maurice, et Dusooa Badal, 3e de la ligue de trail. Ceux sur qui l'attention sera braquée à Rodrigues sont Liraud Flore, présenté comme le favori sur le 51km, AnneMarie John, championne du trail long, Damien Ravina, champion national et recordman du trail long, ainsi que Merlanedy Castel-Gentil, présentée comme la favorite sur le 28km.

Lors de la conférence de presse, les paquetages qui seront distribués aujourd'hui et les prix qui seront décernés demain ont été présentés à la presse.

Le Programme

Aujourd'hui

Remise des paquetages aux coureurs de 8h à 13h à l'Office du Tourisme de Rodrigues.

Briefing à 13h avec les participants au 51km et au 28km à l'Office du Tourisme de Rodrigues.

Demain

Départ du 51km à 5h45 à Anse Ally - Départ du 28km à 7h à Pointe L'Herbe - Départ du 16km à 8h à Rivière Cocos - Départ du 7 km à 9h à La Ferme

Remise des prix à partir de 10h30

Nouvelle application pour découvrir Rodrigues

Depuis quelques semaines, une application a été créée par l'Office du Tourisme à Rodrigues. Cette application s'adresse à ceux désirant visiter Rodrigues ou tout simplement mieux connaître cette île et les activités qu'elle propose. Tout y est et le trail de Rodrigues y occupe évidemment une place de choix. L'application offre également des informations sur le trail de novembre et les auberges disponibles à cette période.