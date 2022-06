Ile Maurice: Georgie Joe - Un parolier hors-pair s'en est allé

C'est mercredi, en début de soirée, que la triste nouvelle est tombée : l'une des légendes du séga, Georgie Joe, a passé l'arme à gauche.

La dernière fois que le grand public a vu Georgie Joe sur scène, cela remonte à 2016. C'était pour le concert Nostalgie que Gérard Louis avait organisé. Amoindri par l'âge et la maladie, Georgie Joe portait néanmoins encore en lui la flamme du séga. A 84 ans, Georgie Joe, de son vrai nom Georgie Chamtyoo, a tiré sa révérence mercredi. Mais ses titres, à l'instar de Tel papa tel piti, Mo rakont mo lavi ou encore Mo deman to pardon, résonneront encore longtemps dans la mémoire des Mauriciens.

Georgie Joe a toujours eu le rythme dans la peau. Dans les années 50 alors qu'il était cordonnier, il arrondissait ses fins de mois en jouant dans les mariages et les kermesses. Ce n'est qu'en 1972 que le grand public l'a découvert quand il est devenu le lauréat du concours Top Pop, organisé par la Mauritius Broadcasting Corporation. Il a séduit le public et les membres du jury avec sa chanson Mo rakont mo lavi.

De là a découlé sa popularité, qui a grandi avec la sortie de la chanson Tel papa tel piti, titre inspiré de sa relation fusionnelle avec son papa. Georgie Joe était un parolier hors-pair, qui avait un réel talent pour l'improvisation et savait "met lagam."

"J'ai travaillé avec Georgie Joe sur beaucoup de projets. Après le concert Nostalgie, nous nous sommes envolés pour la France. Il était content de ce voyage. Georgie Joe avait tout le temps le mot pour rire. C'était un bon vivant. Concernant ses chansons, je dois dire que nous n'avons plus ce genre d'inspiration. C'était un excellent parolier", souligne Gérard Louis.

Christopher Warren Permal, qui a, l'année dernière, repris la chanson Eliza de Georgie Joe, se dit dévasté par ce départ. Actuellement à l'étranger, le jeune chanteur confie que Georgie Joe lui avait dit "Fer mwa reviv par to lavwa" en lui proposant de reprendre cinq de ses ségas. "Mo ti refuzé. Zordi mo leker gros", souligne-t-il.

Bruno Malcolm, qui a fait les choeurs sur les chansons de Georgie Joe lors des concerts Nostalgie, connaissait le chanteur depuis de longues années. "Je l'ai connu avant que je ne fasse de la musique. C'était un bon vivant, qui aimait plaisanter. Il était un bon chanteur et les gens aimaient beaucoup ses ségas."

La chanteuse et députée Sandra Mayotte garde également un bon souvenir de Georgie Joe. "Georgie Joe, que j'ai eu le privilège de connaître, était un bon vivant, un chanteur à la voix unique. Nous avons partagé des scènes à Maurice et ailleurs au cours des spectacles Nostalgie Les Légendes du Séga Mauricien et Nostalgie La Reconnaissance, entre autres, et je n'oublierai jamais ce petit bonhomme aux yeux d'enfant, qui avait un charisme incroyable sur scène. On dansera toujours sur ses chansons et on se souviendra de lui comme d'une légende du séga mauricien", souligne-t-elle. Si Georgie Joe s'en est allé, il laisse derrière lui un bel héritage à la musique mauricienne. Nous présentons nos sincères condoléances à la famille et aux amis de Georgie Joe.