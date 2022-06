Ile Maurice: Fahiz Moosafeer accusé en Australie - Le serial "froder mariaz" offre une image contrastée

Cambriolage aggravé, cambriolage, vol et être équipé pour voler sont les accusations qui pèsent sur le Mauricien en Australie. De quoi écorner encore plus l'image de Maurice à l'étranger.

Le monde n'oubliera pas de sitôt le Mauricien qui a fait parler de lui, et ce, pour une mauvaise raison. Fahiz Moosafeer, aussi connu comme le serial "froder mariaz", est accusé d'avoir volé 16 000 dollars en cadeaux lors de huit réceptions entre le 2 avril et le 22 mai 2022, à Melbourne. Cet invité "inattendu" a été arrêté par la police australienne sur la base de 27 accusations, dont cambriolage aggravé, cambriolage, vol et être équipé pour voler. Fahiz Moosafeer a été libéré sous caution et doit comparaître devant le tribunal de première instance de Melbourne, le 18 octobre prochain. Bien que cela soit étonnant, il semble que cet étudiant de 24 ans donne une impression mitigée de lui-même ici, du moins c'est ce que les gens de son quartier nous racontent lorsque nous les rencontrons à Curepipe.

Une proche nous confie qu'elle n'a jamais eu de problèmes avec sa famille, car celle-ci est plutôt connue pour être calme et dévouée envers les membres de la communauté. Elle affirme connaître le garçon personnellement, car il venait régulièrement faire des achats dans son commerce. "En fait, il y a trois ans, Fahiz revenait d'une fête de famille vers 4 heures du matin lorsqu'il a aperçu quelques hommes essayant forcer les volets de mon commerce. Il a rapidement alerté les voisins et tout le monde est venu à la rescousse. Les voleurs se sont alors immédiatement enfuis. Il nous a également téléphoné et mon mari s'est précipité vers le commerce. Nous avons ensuite alerté la police", raconte-t-elle.

Par contre, ce n'est pas la même image de Fahiz que d'autres dépeignent. Un autre voisin nous dit qu'il est un ami proche de la famille et qu'il leur parle presque tous les jours. Mais depuis le jour de la publication de la nouvelle, les membres de la famille ont évité d'engager la conversation. "Ils se sont contentés de me saluer et sont partis dès qu'ils le pouvaient parce qu'ils anticipaient ce que j'allais demander." Il ajoute que le frère de Fahiz lui a parlé récemment, niant toutes les allégations. "Ils ont acheté tous les journaux dans un magasin car ils ne voulaient pas que la nouvelle se répande. C'est compréhensible.

Je lui ai alors demandé d'expliquer comment, si Fahiz ne l'a pas fait, il a pu être clairement repéré sur les images de vidéosurveillance et signer le registre des invités aux mariages. On ne peut pas le nier. En fait, ce n'est pas un garçon très agréable." Un habitant du quartier, quant à lui, nous raconte qu'il a eu une petite brouille avec ce dernier au sujet d'une somme d'argent que, selon lui, Fahiz lui avait empruntée. "Au bout d'une semaine, c'était réglé. Comme je savais comment il était, nous avons tous deux gardé nos distances", dit-il, après avoir ajouté : "Ce sont des personnes financièrement aisées.

Le problème, à mon avis, survient lorsque les parents sont prospères et que les enfants sont habitués à un certain mode de vie, ce qui implique de grosses dépenses. Les parents ne sont pas à blâmer pour ce que l'enfant a fait à l'étranger, mais la tentation est là." Ce jeune de 24 ans, qui s'est rendu en Australie il y a à peine quatre mois, a-t-il une raison inavouable de gâcher le jour le plus important pour des couples de mariés ? Nous avons essayé de le demander à sa famille à plusieurs reprises, mais elle a refusé de nous parler.

Qu'en pensent des Mauriciens en Australie ?

Paul Gauffray, Business Development Manager

"Nous sommes très déçus. Quelle que soit la raison, qu'elle soit financière, ce qui est compréhensible pour un étudiant, ce n'est pas juste. Nous avons des possibilités d'emploi ici et la plupart des étudiants travaillent. Quoi qu'il en soit, on ne gâche pas le mariage des gens parce qu'ils ont mis des mois à le préparer. Cela aura un impact sur la communauté mauricienne car nous aurons tendance à être stéréotypés comme des personnes, qui ne respectent pas les autres. Si vous regardez les choses au singulier, peut-être qu'il avait un problème, on ne sait jamais. Mais il semble bien loti, et les jeunes doivent savoir qu'ils représentent le pays lorsqu'ils sont à l'étranger. Imaginez aussi le message que cela envoie aux touristes, qui veulent visiter notre pays. Pourquoi viendraient-ils ? Si vous regardez la situation dans son ensemble, c'est honteux."

Christian Crouche, qui est à son compte

"Cela est très préjudiciable à l'image de Maurice, et aussi aux autres membres de la communauté, notamment les étudiants. Cela donne, en quelque sorte, une image déformée des étudiants mauriciens et de nombreuses universités ne voudront pas accueillir les apprenants de notre communauté, pensant que notre comportement n'est pas correct. Nous sommes consternés."