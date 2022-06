Ile Maurice: Hippisme-3e journée - Frosted Gold assied sa supériorité

Le vainqueur de la Princess Margaret Cup et de la Coupe d'Or 2021, Frosted Gold, a fait honneur à sa réputation en surclassant ses adversaires dans l'épreuve principale ce samedi 18 juin.

Les mérites de cette victoire sont d'autant plus grandes dans la mesure où il portait le lourd handicap de 62 kg et rendait du poids à ses adversaires directs. Le hongre gris, sur ce qu'il a démontré ce samedi après-midi, a clairement franchi un palier cette année. De course, il n'en a en effet pas eu.

C'est le favori Colour My Fate qui a eu le loisir de diriger les opérations dans cette épreuve. Mais malgré la différence au handicap entre les deux chevaux, Frosted Gold s'est tout simplement baladé dans la ligne droite laissant sur place Colour My Fate. Le coursier d'Amar Sewdyal a pris la deuxième place devant Triple Fate Line et Padre Pio. Frosted Gold, un sujet de classe, devrait faire le bonheur de l'écurie Maingard dans les grandes affiches cette saison, qui pourraient être le Barbé, la Princess Margaret Cup et la Coupe d'Or, des courses à poids d'âge.

L'écurie Mahadia a ajouté deux autres victoires à son palmarès avec les succès de Supreme Orator (Taka - 3e course) et Freedom Of Speech (De Souza - 5e course).

On n'arrête plus Emblem of hope. Ce coursier de l'écurie Hurchund, après s'être baladé lors de sa dernière sortie 2021, a une nouvelle fois gagné dans la décontraction.

La première course a été remportée par Edge Of The Sun (Da Silva). Il a profité du retrait de New Abbey dans cette épreuve. La course suivante est allée à Pin Drop de l'entraînement Simon Jones. Le grand favori Honokalani n'a pas été à la hauteur dans cette épreuve. À noter que la monte du jockey Da Silva sur High Voltage a suscité pas mal de commentaires.

Le sprint pur de la septième course était très attendu avec la participation de Mauritius. Reste que ce coursier n'a pu jouer les premiers rôles. Il n'a pas pris le meilleur départ contrairement à Candle Cove (Allyhosain). Ce dernier, malgré ses 62 kg, a pris la position tête et corde pour ne jamais être rejoint.

La dernière épreuve de la journée nous a réservé une belle arrivée. On a dû avoir recours à la photo- finish pour départager Canary Island et Viking Trail. C'est le premier nommé, monté par Roby Bheekary, qui a mis le nez devant pour s'imposer.