Ile Maurice: Handisport - Noémi Alphonse au départ du marathon de Minnesota aujourd'hui

La Mauricienne Noémi Alphonse participera au Grandma's Marathon de 42 km, aujourd'hui aux Etats-Unis. La handisportive et son entraîneur Jean-Marie Bhugeerathee ont mis le cap sur l'Etat du Minnesota depuis le vendredi 11 juin grâce au soutien du Groupe ABC. Le départ du marathon est prévu à 7h35 à Duluth au Minnesota, soit à 16h35, heure de Maurice.

"Depuis notre première rencontre, Noémi a témoigné son désir de repousser ses limites pour nous rendre fiers dans les championnats et a tout mis en oeuvre pour atteindre ses objectifs. Aujourd'hui la jeune championne incarne un symbole vivant d'une des valeurs fondamentales du Groupe ABC, notamment, la ténacité", explique le Professeur Donald AhChuen, CEO du Groupe ABC.

En lice dans l'épreuve en fauteuil, Noémi Alphonse ambitionne de compléter le marathon en moins de deux heures. Son record personnel est actuellement de 2:11:59. C'est l'Américaine Susannah Scaroni qui est la détentrice du record de l'événement en fauteuil dans la catégorie élite (1:30:42).

Le Groupe ABC soutient Noémi Alphonse depuis 2017. "Je suis très reconnaissante envers le Groupe ABC qui m'a toujours soutenue et ne m'a jamais laissé tomber pendant toutes ces années de partenariat. Je porterai fièrement les couleurs d'ABC pour cette compétition et je me donnerai à fond pour faire honneur au peuple mauricien ainsi qu'à chaque membre de la famille ABC."

Le professeur Donald Ah Chuen précise : "Lorsque l'opportunité, pour Noémi, s'est présentée pour participer au marathon aux États-Unis, le Groupe ABC a sans hésitation répondu positivement pour financer le déplacement. Effectivement, participer à ce type de rencontre et se frotter aux grosses pointures l'aident à améliorer ses performances et à se préparer davantage pour Paris 2024."

La para-athlète vise également une participation aux Abott World Marathon Majors. Ce circuit regroupe les six marathons les plus prestigieux et les plus renommés dans le monde dont le marathon de Tokyo, Boston, Londres, Berlin, Chicago et New York.