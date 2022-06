Congo-Brazzaville: Cyber sécurité - Un accord de renforcement des capacités conclu entre le pays et Forum mondial sur la cyber-expertise

Le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Economie numérique du Congo, Léon Juste Ibombo, a conclu, à Paris, un accord "Contrat d'organisation de l'événement" en vue de renforcer l'action de la cyber capacité et de l'expertise.

En marge des activités VivaTech du stand M32 Pratic-Osiane, l'événement s'est déroulé le 17 juin, dans la salle Verte de l'ambassade du Congo, Paris seizième arrondissement, en présence de l'ambassadeur Rodolphe Adada.

L'occasion de permettre à Chris Painter, président du Conseil de fondation du Global forum on cyber expertise, et Léon Juste Ibombo, représentant le Congo, d'apposer leurs signatures respectives sur le contrat scellant la tenue de l'événement en République du Congo, entre le 20 et le 30 septembre.

En rendant la cyber sécurité effective avec la réalisation des missions définies au contrat, le Congo devrait pouvoir profiter pleinement des avantages des enjeux opérationnels des technologies de l'information et de la communication grâce à un monde numérique libre, ouvert, pacifique et sécurisé. Ce renforcement de cyber capacités fournit la base nécessaire pour que le Congo consolide sa cyber résilience en développant des compétences et des capacités qui font face aux menaces et aux vulnérabilités découlant du cyberespace.

Qu'est-ce que le Global forum on cyber expertise (GFCE) ?

Le GFCE est une communauté multipartite de plus de 160 membres et partenaires de toutes les régions du monde, visant à renforcer les cyber capacités et l'expertise à l'échelle mondiale. Il s'efforce d'être une plate-forme pragmatique, orientée vers l'action et flexible pour la collaboration internationale, réduisant les chevauchements et la duplication des efforts dans l'écosystème de renforcement des capacités cybernétiques pour assurer un monde numérique ouvert, libre, pacifique et sécurisé.