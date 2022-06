Congo-Kinshasa: Huitième forum de WFAD - Le bureau de la RDC a pris une part active

Le bureau de la République démocratique du Congo (RDC) de la Fédération mondiale contre la drogue (WFAD), à travers le représentant-pays, Dandy Yela, a participé, du 13 au 14 juin, au huitième forum mondial de cette fédération, qui s'est tenu à Göteborg, en Suède.

Le huitième forum mondial de la WFAD a permis le traitement de nombreux sujets aussi intéressants les uns que les autres. Organisée conjointement avec European cities against drugs, la rencontre a permis aux experts du domaine de partager des recherches, des meilleures pratiques et des outils sur la prévention, le traitement et la récupération, le plaidoyer, la prévention, les droits des enfants et contre la légalisation.

Ce forum mondial, note-t-on, est un lieu de rencontre pour les membres de la WFAD ainsi que pour les professionnels, les universitaires, les autorités locales, régionales et nationales et d'autres décideurs du monde entier travaillant pour prévenir l'abus de drogues, augmenter le traitement et promouvoir le rétablissement et la réintégration, les prestations de service.