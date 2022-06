Congo-Brazzaville: Stade Alphonse-Massamba-Débat - La deuxième phase des travaux attendue

Les travaux de modernisation du stade mythique de Brazzaville avancent normalement. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, de l'Education civique, de la Formation qualifiante et de l'Emploi, Hugues Ngouélondélé, a fait le constat le 16 juin.

Le démarrage de la phase 2, a souligné Hugues Ngouélondélé, devrait permettre au stade d'obtenir l'homologation définitive de la Confédération africaine de football (CAF) qui devrait intervenir après le décaissement des fonds par le ministère des Finances.

Sur place, la tribune officielle du stade Alphonse-Massamba-Débat donne une entière satisfaction. L'installation des nouveaux sièges a permis à ce complexe de se doter désormais des tribunes VVIP, VIP 1 et 2, conformément aux exigences de la CAF. Pendant la visite, Hugues Ngouélondélé a annoncé que le matériel commandé, notamment les nouveaux box pour les vestiaires et les nouveaux bancs de touches, était sous douane et sera installé aussitôt arrivé.

" Je constate que les travaux avancent normalement. La tribune est en train d'être refaite. Il nous reste à avoir le matériel qui est encore sous douane. Après, on passera à la phase 2 avec le ministère des Finances qui devra payer afin que nos amis Chinois continuent les travaux pour que nous ayons l'homologation définitive ", a t-il commenté.

La réalisation des premiers travaux, faut-il le rappeler, avait poussé la CAF à donner son accord au stade Alphonse-Massamba-Débat d'abriter une seule rencontre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations, celle opposant le Congo à la Gambie, comptant pour la deuxième journée.

Les travaux doivent être menés à terme pour séduire davantage la CAF, notamment la fixation des nouveaux box dans les vestiaires et les nouveaux bancs de touche d'autant plus que le Congo a commandé, pour la prochaine étape, d'autres matériels, à savoir la vidéosurveillance doit servir à la balnéothérapie, les tourniquets avec le système informatisé et numérisé d'accès au stade pour favoriser la billetterie informatisée.

Ce stade doit aussi être doté d'une zone mixte et avoir couvrir une connexion internet. " Ce travail ne peut être fait qu'en ayant commandé le matériel à l'extérieur. Or, l'acheminement entre la Chine et le Congo peut prendre environ deux mois", a commenté Charles Makaya, directeur de cabinet du ministre en charge des sports.