Congo-Brazzaville: Rencontre citoyenne - Bienaimé Obam-Ondon prône le développement de Gamboma II

Réinvesti candidat du Parti congolais du travail (PCT) dans la deuxième circonscription électorale de Gamboma, dans le département des Plateaux, Antoine Bienaimé Obam-Ondon a rencontré, le 16 juin à Brazzaville, un échantillon des représentants des différents villages que compte cette entité administrative.

Le député sortant de Gamboma II a officiellement informé l'assistance de la validation de sa candidature aux élections législatives des 4 et 10 juillet par le comité d'investiture du PCT. Le rapporteur de la commission Défense et sécurité de l'Assemblée nationale a également présenté, à cette occasion, sa nouvelle suppléante, Célestine Ontsui, résidant dans la sous-préfecture de Gamboma. Tout ceci avant de solliciter la bénédiction des ressortissants du district de Gamboma à Brazzaville.

" J'ai décidé de faire la politique et comme terrain de bataille, j'ai choisi Gamboma alors que je suis né à Nkayi et j'ai grandi à Pointe-Noire. Parce que je veux conduire Gamboma II vers le développement, j'ai décidé de partir y travailler. On peut quand même espérer qu'avec ce qui se fait, nous irons vers le développement ", a déclaré Antoine Bienaimé Obam-Ondon, lors de la rencontre citoyenne organisée dans le neuvième arrondissement de Brazzaville, Djiri.

Sans faire le bilan exhaustif de ses cinq années à la chambre basse du Parlement, le député sortant a insisté sur le fait qu'il travaille pour l'intérêt général. Parmi les œuvres qu'il met à son action, il a cité l'électrification du village Inkouélé, où le gouvernement a posé récemment la première pierre pour l'érection d'un lycée d'enseignement général, grâce à son plaidoyer.

Des actions qu'il entend élargir dans les autres zones de cette circonscription électorale considérée comme l'une des plus grandes au regard de son étendue et du nombre d'électeurs. " Je suis au village pour travailler et j'ai besoin de vos prières, de vos bénédictions, il n'y a pas de plan de carrière ou de calcul pour s'enrichir. Tout ce qu'on trouve, on donne ", a-t-il lâché.

Membre du Comité central du PCT, Antoine Bienaimé Obam-Ondon est secrétaire fédéral à la jeunesse du PCT-Plateaux. Il était directeur de campagne du candidat-président Denis Sassou N'Guesso lors de l'élection présidentielle de mars 2021 à Gamboma II. " Ce n'était pas facile là-bas parce qu'il était question pour moi de dire aux parents de ne pas voter un autre parent.

Nous avons travaillé et aujourd'hui le PCT et son président m'ont renouvelé leur confiance comme leur représentant à Gamboma II. Je ne pouvais pas partir pour Gamboma sans rencontrer les parents, les associations pour leur dire que je vais au combat, mais en réalité, il n'y aura pas match. Mais comme la tradition et les habitudes le recommandent, il fallait vous informer ", a-t-il rassuré, précisant qu'il revenait de Gamboma où il a reçu la bénédiction des chefs traditionnels et de terre.