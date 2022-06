Congo-Brazzaville: Journée internationale de l'enfant africain - Les élèves sensibilisés à leurs droits

Une journée de sensibilisation aux droits de l'enfant a été initiée, le 16 juin dernier à Pointe-Noire, dans l'enceinte de l'Eglise catholique Saint-Pierre apôtre, à l'occasion de la Journée internationale de l'enfant. africain.

Initiée par l'organisation non gouvernementale (ONG) Solidarité, disponibilité des œuvres sociales et entraide ( Sodios) et le Groupe de réflexion contre les violences ayant pour base le genre, la sensibilisation a réuni les élèves du complexe scolaire L'enfant Jésus mais aussi les jeunes, les parents et les éducateurs.

A travers une approche participative, les enfants ont été édifiés sur leurs droits par les principales oratrices, à savoir Bernadette Bephangayahou, présidente de l'ONG Sodios, et Jessica Mamoni Ngoma, magistrat, procureur de la République près le tribunal pour enfants. Tour à tour, elles ont expliqué les dispositions de la loi n° 4-2010 du 14 juin 2010 portant protection de l'enfant au Congo, dite loi Potignon, mais aussi celles contenues dans la Convention internationale relative aux droits de l'enfant et la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, des textes ratifiés par le Congo.

"Nous devons chaque jour sensibiliser la population, dire à chaque instant que les enfants ont aussi des droits. Ainsi, nous allons mettre fin aux actes répréhensibles constatés dans la société comme la maltraitance des enfants, leur abandon par les parents, les sévices de tous genres...subis par les enfants", a dit la présidente de l'ONG Sodios.

Selon Jessica Mamoni Ngoma, cette journée permet de prendre des engagements pour pouvoir protéger davantage les enfants qui ont aussi des droits comme celui à la santé, à l'éducation...

" Dans toutes les décisions prises à l'égard de l'enfant, son maintien au sein de la cellule familiale est primordial dans l'intérêt de son épanouissement harmonieux et pour consolider la responsabilité qui incombe aux parents ou à toute autre personne investie de sa garde ", dit l'article 4 de la loi Potignon.