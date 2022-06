Congo-Kinshasa: Situation dans l'Est du pays - L'Eglise du Christ au Congo appelle à la mobilisation générale

L'Eglise du Christ au Congo a affirmé sa volonté d'accompagner l'éveil national qui rassemble et mobilise le peuple congolais afin de mettre fin, par tous les moyens, aux ambitions bellicistes des groupes armés et terroristes, dont le M23, sur le territoire congolais.

Dans un appel du16 juin sur la situation qui prévaut dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), le président national et représentant légal de l'Eglise du Christ au Congo (ECC), le révérend Dr André Gédéon Bokundoa-bo-Likabe, a dit avoir constaté que " l'effort d'éradiquer les forces négatives qui sévissent dans cette vaste région s'en trouve aujourd'hui torpillé par la résurgence d'un groupe terroriste, le M23, à la solde des mêmes pays étrangers, coalisés pour maintenir la RDC dans une insécurité meurtrière ". Cette Eglise a, par ailleurs, salué les différentes positions prises par la communauté internationale qui, enfin, identifie le Rwanda comme pays à l'origine des agressions et des actions terroristes en République démocratique du Congo (RDC).

Tout en condamnant cette crise inquiétante qui répand la mort massive, se moque de la sacralité de la vie humaine, occasionnant en particulier l'atteinte mortelle intolérable de la population vulnérable, l'ECC fustige le comportement hypocrite des pays voisins et le silence coupable de certaines instances internationales qui, d'une part, alimentent la conflictualité en RDC et, d'autre part, restent inertes face à l'enlisement de ce pays dans l'instabilité et sa logique de pourrissement.

L'éveil national pour cause de la patrie

Face à la situation décriée, l'ECC affirme sa volonté d'accompagner l'éveil national qui rassemble et mobilise le peuple congolais afin de mettre fin, par tous les moyens, aux ambitions bellicistes des groupes armés et terroristes, dont le M23, sur le territoire national. Cette église rappelle, en effet, que l'agression de la RDC par les autorités rwandaises n'implique par tous les Rwandais. D'où, elle exhorte les Congolais à s'abstenir de tout discours de haine ou de xénophobie congre le peuple rwandais.

Tout en réitérant son soutien aux Forces armées de la RDC dans leur défense de l'intégrité du territoire national et la sauvegarde de l'unité du pays, l'ECC félicite et encourage également l'ensemble de la population congolaise à persévérer pour son éveil de conscience collective face à tous les dangers et aux ennemis qui menacent le pays. Saluant les deux mesures prises par l'Etat congolais de rompre tout accord, protocole et autres engagements pris avec le Rwanda, l'ECC encourage la prise d'autres mesures allant jusqu'à rompre les relations diplomatiques avec ce pays agresseur ou avec le leader d'un pays qui tient son bonheur sur le sang des Congolais...