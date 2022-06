Congo-Brazzaville: Aménagement du territoire - Le ministre à l'écoute de son administration

Le ministre d'Etat, ministre de l'Aménagement du territoire, Me Guy Loando Mboyo, a échangé récemment à bâtons rompus avec les cadres et agents de son administration centrale, au sujet de leurs préoccupations.

Après plus d'un an à la tête de l'Aménagement du territoire, Guy Loando est passé à l'évaluation de son action avec les cadres et agents du secrétariat général. Cet exercice lui a permis de voir dans quelle mesure peaufiner de nouvelles stratégies pour répondre aux desiderata afin de booster son travail avec, bien sûr, l'apport de son administration. Des efforts, certes, ont été déployés pour relever ce jeune ministère en pleine réforme, notamment la dotation des moyens de locomotion aux directeurs centraux, mais le personnel a fait savoir que les conditions socio-professionnelles ne sont pas encore satisfaisantes car il manque un peu de tout.

Nombreux de travailleurs n'ont pas de salaire et prime et il est déploré aussi le manque de l'outil informatique, des fournitures de bureau. La gestion du personnel pose problème à cause de l'absence d'un cadre approprié de travail.

Répondant aux doléances soulevées, le ministre d'Etat Guy Loando a indiqué: "Nous sommes là pour changer les choses et non rester dans la distraction. On est ministre parce qu'il y a une administration. Si l'administration ne marche pas, tout ce qu'on arrête comme programme, stratégie, ne pourra pas trouver de solution".

Il a , par ailleurs, appelé son administration à travailler ensemble pour matérialiser la vison du chef de l'Etat dans le domaine d'aménagement du territoire.