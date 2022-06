Afrique: Coupe du monde 2022 - Hebergement, billets, transports - Fatma Al Nuaimi affiche les garanties du Qatar

Faire de la coupe du monde Qatar 2022, une réussite à tous les nouveaux, voire la plus belle de football jamais organisée depuis 1930 à nos jours. C'est l'ambition clairement affichée par le pays de la péninsule arabique avec seulement 11 571 km².

Face à la presse internationale au stade Al Janoub, la directrice de la communication, Fatma Al Nuaimi a annoncé que son pays va profiter du Mondial pour montrer une autre image du Moyen-Orient. Morceaux choisis.

Transports publics gratuits les jours des matches

"Nous allons faciliter le voyage à l'intérieur du pays en mettant les transports publics gratuits pour les jours de matches et à y ajouter plus d'avantages. Nous avons également le portail d'hébergement qui a été lancé parallèlement à la vente de billets afin que les gens puissent plus tard réserver leurs billets, leur logement. Nous allons aussi offrir l'expérience culturelle pendant le tournoi. Nous avons donc travaillé avec le secteur culturel du pays pour faire en sorte que ce soit une opportunité pour un million de fans de se réunir et d'en apprendre davantage sur notre culture, sur nos gastronomies et bien d'autres choses".

"Le Mondial comme catalyseur de changements"

" Nous utilisons la coupe du monde comme catalyseur du changement. Si vous regardez l'aspect social du tournoi, qui est le bien-être des travailleurs et les droits de l'homme, le développement du pays, la transformation qui s'est produite en 10 ans, c'est majeur pour nous. Vous pouvez voir que beaucoup de choses ont été accélérées grâce à la coupe du monde ".

Course aux tickets

" On peut voir l'envie qu'ont les gens à venir assister à ce tournoi. Les fans veulent aussi être là. Quelques pays ont réellement postulé, pour l'attribution des billets. Pour les grosses sollicitions, nous avons l'Argentine, le Mexique, les États-Unis. Nous avons également le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Arabie Saoudite, le Qatar et aussi les Emirats Arabes Unis. Ce serait donc la majorité des grandes nations qui ont effectivement postulé. Ce qui montre encore une fois que le football est vraiment populaire ".

Test réussi

" Nous avons eu la coupe arabe qui a eu lieu l'année dernière (remportée par l'Algérie, Ndlr). Cela enrichit nos expériences. La leçon que nous avons tirée de cet événement sera également appliquée pour le monde. J'ai eu la chance de travailler dans un événement sportif et pour le football et de faire partie de cette équipe qui organise la toute première coupe du monde au Moyen-Orient.

Nous voulons que beaucoup de gens aient une meilleure image et une meilleure compréhension de la région. Parce que vous pouvez voir dans les médias, à chaque fois que les gens parlent du Moyen-Orient, c'est toujours l'aspect négatif qui est mis en avant ou il y a une mauvaise perception. Donc, on doit accueillir des amis, des médias, des équipes et leur montrer l'hospitalité pour qu'ils repartent avec de bons souvenirs et une meilleure compréhension de notre région ".

Hébergement

" Vous avez des hôtels 2 à 3, 5, 4, 5 étoiles. Vous avez des appartements, vous avez la possibilité de louer des villas de service. Vous avez aussi la croisière. Nous avons essayé de faire en sorte que les parties prenantes s'assurent de tout ce que les conclusions et leur expérience viennent ici. Toutes ces options ont été étudiées avec tous les budgets pour que cette coupe du monde soit abordable, accessible à tous. Nous avons beaucoup d'accords internationaux avec les agences de sécurité partout dans le monde. Il y a donc eu beaucoup de formation ".