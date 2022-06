Cote d'Ivoire: Musique - Voici les grandes articulations de la célébration des 40 de carrière de Luckson Padaud

Panels, concerts et actions sociales. C'est tout un package que Sehia Luckson Padaud, l'un des meilleurs artistes tradi-modernes de la Côte d'Ivoire, de tous les temps, offre au public ivoirien. Cela, dans le cadre de la célébration de ses quarante ans de carrière.

L'an 2022 marquant les 40 ans de carrière musicale du créateur du " Laba-laba ", rythme et musique du terroir bété, peuple du centre-ouest de la Côte d'Ivoire qu'il a su moderniser, Luckson Padaud entend jouer un grand coup. C'est en cela que le comité d'organisation qui veut honorer cette icône de la musique ivoirienne a décidé de faire prester l'artiste en deux spectacles.

Le premier aura lieu le 27 août prochain, au Sofitel Abidjan hôtel Ivoire. A cette occasion, le chanteur de charme va communier avec le public sélect parmi lequel de hautes personnalités du pays qui adulent, à n'en point douter, l'auteur de " Kalgbeu ", l'un de ses titres cultes.

Justement, au sujet de ce spectacle, pour tous les mélomanes, tant vivant en Côte d'Ivoire que dans l'hexagone, sortir Luckson Padaud de Yopougon, son sanctuaire habituel où il a toujours évoluer, pour l'offrir à un public vip, à l'hôtel Ivoire, à Cocody, la commune présidentielle et ministérielle, est une excellente chose. Car, de l'avis de plusieurs acteurs culturels, c'est l'une des meilleures occasions offertes à des ministres, députés, directeurs généraux et bien d'autres cadres qui aiment Padaud, de communier avec lui.

Seulement, que le comité d'organisation de l'événement, piloté par l'entrepreneur culturel, Franck Arthur Gbalou et sa structure Minerv Africa mènent une communication " agressive " afin de mobiliser toute la Nation ivoirienne, même au plus haut niveau, pour la célébration des 40 ans de vie musicale de l'enfant de Tahiraghué, son village situé dans la région de Daloa au centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Un soupçon de cette communication se traduit par les photos de Luckson tiré à quatre épingles dans des vestes croisées, sans oublier les polos, tee-shirts et débardeurs que le public va s'arracher.

La célébration d'une icône nationale

Une semaine après, c'est-à-dire le 03 septembre 2022, c'est l'esplanade du Palais de la culture, à Treichville, qui accueillera Lago Tapé Séhia, plus connu sous le pseudonyme de Luckson Padaud. Là, ce sera pour un concert populaire. Des milliers d'Ivoiriens qui veulent participer à la célébration de 40 ans, pourront le faire.

Outre ces deux concerts, attendus avec ferveur de tous, plusieurs autres activités gravitent autour de ces spectacles. C'est pourquoi, le 14 juillet prochain, un panel avec pour thème " Luckson Padaud, un homme, une musique, une discographie ", retient déjà l'attention du monde universitaire, des acteurs culturels et des médias. Ce panel sera une occasion rêvée pour permettre au public d'en savoir davantage sur celui qui a été révélé au grand public ivoirien, lors des obsèques de Roger Fulgence Kassy, l'un des premiers animateurs télé et radio ivoiriens, décédé le 20 janvier 1989.

Toute cette magnificence de Padaud marquera son clou avec une action sociale qui consistera à la rénovation d'un groupe scolaire ou d'une école du quartier Selmer de Yopougon où réside l'artiste. Et pour finir en beauté, Luckson Padaud reviendra dans son antre, à Yopougon, au mythique " Baron Bar ", d'où est partie la renommée de l'artiste. Il y donnera un concert qui prendra les allures d'un bal poussière avec son orchestre " Les frères Séhia ". Par-dessus tout, la Côte d'Ivoire va honorer l'un de ses artistes tradi-modernes les plus emblématiques. De la plus belle des manières.