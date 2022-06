Cote d'Ivoire: Ministère de la Culture et de la Francophonie - Françoise Remarck fait planer un air nouveau sur son département

Ça tranche avec les habitudes ! Célébrer, à la fois, les mères et les pères de son département ministériel, c'est ce qu'a fait, hier à la Bibliothèque nationale au Plateau, la ministre de la Culture et de la Francophonie Françoise Remarck.

Cette fête, non seulement, pour l'ensemble des agents de ce ministère, est une innovation dans l'histoire de ce département, mais également et surtout, elle constitue une bonne entrée pour celle qui occupe les rênes de ce département depuis le 20 avril dernier. Françoise Remarck, en initiant cet instant de convivialité, entendait traduire sa volonté de rester en constante immersion auprès de ses agents, afin de créer un véritable climat de confiance et de franche collaboration entre elle et ses collaborateurs, tous au service de l'excellence et de la bonne marche de la Culture ivoirienne.

Par ces retrouvailles, la ministre, qui se considère comme le premier parent de toutes les mères et pères de son département, veut aussi affirmer et encourager ses collaborateurs dans leur "devoir de protection, de bien-être et d'éducation de tous les parents à l'égard de leurs enfants".

L'occasion était aussi belle, pour elle, de réitérer son engagement et sa disponibilité à œuvrer, de concert avec les agents, pour le rayonnement de ce ministère.

Intervenant, au nom des agents du ministère, Ange Nahonin, secrétaire général du Syndicat national des agents de la culture (Syna-culture), a relevé, avec satisfaction, " le nouvel air " qui souffle sur le ministère. " C'est un jour mémorable. Car, c'est la première fois, de mémoire d'agent, que cette double célébration s'effectue au sein du ministère" a-t-il relevé.

Selon lui, cette fête augure des lendemains meilleurs pour les agents du ministère de la Culture et de la Francophonie qui ont été tous comblés de présents par la ministre Remarck. Même les agents absents n'ont pas été oubliés, surtout que des cadeaux seront acheminés à l'ensemble des structures sous tutelle du ministère de la Culture et de la Francophonie. En retour, les mères et pères de ce ministère ont offert des cadeaux à leur ministre de tutelle.