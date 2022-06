Cote d'Ivoire: Enseignement professionnel - Patrick Achi lance les travaux de construction et d'équipement du Centre de formation de Yopougon

Le Premier ministre Patrick Achi a procédé hier, vendredi 17 juin 2022 à Yopougon, au lancement des travaux de construction et d'équipement du centre de formation aux métiers des énergies renouvelables.

Et ce, pour un investissement de 6,5 milliards de FCFA. Le projet de construction de cet établissement est né des relations profondes tissées entre le Royaume d'Espagne et la République de Côte d'Ivoire. Pour un coût d'investissement global de 6,5 milliards de FCFA, ce centre sera doté d'infrastructures et d'équipements de pointe. Il permettra de former plus de 500 jeunes par an en formation initiale, a déclaré Patrick Achi. Selon le chef du gouvernement, ce centre va donner des formations aux métiers des énergies photovoltaïque, solaire, hydraulique et biomasse.

Patrick Achi a indiqué que la formation du capital humain constitue un des jalons de la mise en place de l'ambitieux programme " Une Côte d'Ivoire solidaire ". Pour Patrick Achi, la construction de ce centre novateur illustre la volonté claire du gouvernement ivoirien de faire de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, une vraie alternative à l'enseignement général.

Il a lancé un appel afin que cette voie éducative, celle de l'enseignement professionnel soit désormais considérée comme un choix prioritaire. Soulignant que les énergies renouvelables sont au cœur d'une stratégie de la transition énergétique imposée par l'accélération du réchauffement climatique, le Premier ministre a rappelé que les métiers de ce secteur favorisent une bonne insertion des jeunes dans la vie active.