Cote d'Ivoire: CHR d'Adzopé - Volonté affichée du gouvernement d'offrir aux populations des soins de qualité

Inauguré le 8 avril 2022, par le Premier Ministre, Patrick Achi, le nouveau Centre Hospitalier Régional (CHR) d'Adzopé (Région de la Mé), concrétise la volonté du gouvernement d'offrir aux populations des soins de qualité.

D'un coût global de 30 milliards de FCFA, l'établissement est bâti sur une superficie de 14576 m2. Il a une capacité de 200 lits, dont 150 lits d'hospitalisation.

En plus de sa grande capacité litière, le CHR dispose de tous les services nécessaires pour la prise en charge des malades dans les meilleures conditions. Il comprend un bloc opératoire, un service des urgences, un laboratoire d'analyses médicales de pointe et un service d'hémodialyse.

L' on y trouve également des services de consultation ORL, de réanimation adultes, pédiatrique et néonatale, des services d'hospitalisations en médecine, en pédiatrie, en chirurgie et gynéco- obstétrique, etc.

La construction de ce nouveau CHR est un véritable soulagement pour les populations. Pour Assana Bakayoko, commerçante, la construction de cet hôpital va réduire de façon considérable le taux de mortalité dans la région de la Mé.

Saturnin Djebi se réjouit quant à lui de la fin de calvaire pour les populations de la Mé, jadis obligées d'évacuer certains de leurs parents malades sur Abidjan dans des conditions souvent déplorables.

Crépin Yapo salue l'engagement du gouvernement à renforcer le plateau technique à l'intérieur du pays et à accroître l'offre de soins. C'est également ce que pense Gérard Achi, médecin chirurgien au nouveau CHR d'Adzopé. Il dit être fier de travailler dans ce joyau architectural. " Le plateau technique est de qualité. Le corps médical s'engage à prendre qualitativement en charge tous les patients. Nous les invitons à fréquenter, de façon assidue le centre de santé ", s'est-il exprimé. La construction de ce nouveau CHR s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Plan National de Développement Sanitaire (PNDS) 2016-2020. Ce plan vise à mettre en place un système sanitaire plus performant au service des populations, notamment les couches les plus vulnérables. Pour mémoire, la pose de la première pierre de ce CHR a eu lieu le 03 Août 2019 , en présence du Président de la République, Alassane Ouattara.