Cote d'Ivoire: La Case des Enfants - Les pensionnaires honorent maman Dominique Ouattara

Ils savent se montrer reconnaissants. Le vendredi 17 juin 2022 au Plateau, les pensionnaires de la Case des enfants et l'Amicale des anciens de ce centre d'accueil pour les enfants en situation difficile de la Fondation Children Of Africa ont témoigné leur amour à maman Dominique Ouattara. Et ce, à travers des discours, ballets et messages d'amour et de reconnaissance à l'endroit de leur bienfaitrice.

Point culminant de cet intense moment de partage : Mme Dominique Ouattara échangeant pendant une trentaine de minutes avec les enfants qui ont eu la latitude de lui poser toutes leurs préoccupations. Préoccupations auxquelles l'épouse du chef de l'Etat a répondu avec tout l'amour maternel qu'on lui connait. Elle a ensuite offert des cadeaux à tous les pensionnaires de la Case des Enfants.

" J'ai été très émue par vos messages. J'en ai pleuré. Je suis heureux de vous revoir ", leur a-t-elle fait savoir. La présidente de la Fondation Children Of Africa a également exprimé sa joie de revoir les anciens pensionnaires de la Case dont les plus anciens comptabilise plus de 22 ans d'ancienneté et sont aujourd'hui, dans la vie active. La Première Dame a ensuite révélé aux enfants qu'en prélude des travaux de reconstruction de la Case des Enfants, ils seront relocalisés à Jacqueville sur un site appartenant à la fondation. Elle a terminé en leur rappelons son amour maternel pour eux. " Rappelez-vous que vous êtes mes enfants ", a-t-elle tenu à préciser.

Gonssangbeu Gonsan Achille, porte-parole de l'Amicale des anciens de la Case des Enfants a, pour sa part, tenu à remercier Madame Dominique Ouattara de les avoir sorti de la rue. Ouvrant une brèche sur sa vie, il a révélé qu'il a été sorti de la rue en 2008 pour être placé à la Case des Enfants. Aujourd'hui, il vient de passer le concours de l'INJS pour être professeur de sport. " Je suis fier de la chance que vous m'avez donnée. La Fondation Children Of Africa nous a ouvert les portes d'un avenir meilleur ", a-t-il déclaré